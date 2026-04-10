Son Dakika | Ömer Eşki'nin serbest bırakılmasına itirazda yeni karar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bornova Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişiyle birlikte gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, dün tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eşki ve beraberindeki üç kişinin serbest bırakılmasına itiraz etmiş ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini talep etmişti.

Son Dakika | Tutuklanması talep edilen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı

SAVCILIĞIN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Savcılığın talebini değerlendiren hakimlik, savcılığın bu talebini reddederek, Ömer Eşki ve diğer 3 kişi hakkında, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verdi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi Personel AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K., Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi A.A. ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür V.İ.A., gözaltına alınmıştı.

Eşki dahil 4 isim dün sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ömer Eşki ve beraberindeki 3 kişi, savcılık tarafından "Nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, dört ismin de serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturmanın, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile bağlantısı olduğu öne sürülen A.A.’nın Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı, fiilen görev yapmadığı halde maaş aldığı iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, A.A.’nın 22.09.2025 tarihinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydının bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığının tespit edildiği, SGK uzmanlık raporu doğrultusunda Başkan Ö.E. ile birlikte 3 belediye yetkilisinin sorumluluğunun değerlendirildiği ifade edilmişti.