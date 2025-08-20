Son Dakika | Muhittin Böcek'in oğlu da tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Muhittin Böcek ile Zeynep Kerimoğlu 5 Temmuz günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, Mustafa Gökhan Böcek'in, eşi Zuhal ve 1 yaşındaki oğlu Muhittin Aslan Böcek ile İtalya'da olduğu öğrenilmişti.

Dün yurt dışından uçakla geldiği Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan Mustafa Gökhan Böcek, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Böcek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tuutklandı.