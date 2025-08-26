Son dakika | Mücahit Birinci ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB dosyasından tutuklu olan Murat Kapki ile görüşerek ifade dayattığı iddia edilen eski AKP'li avukat Mücahit Birinci hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından avukat Birinci hakkında soruşturma izni verilmişti.

Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci’ye soruşturma izni

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski AKP'li avukat Birinci'nin, şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması amacıyla savcılıkta hazır edilmesi için emniyete yazı gönderdi. Başsavcılığın emniyete gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verildi:

04.08.2025 tarihinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yapılan yayınlar ve paylaşımlar sonrasında, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında hakkında soruşturma yapılan tutuklu şüphelilerden ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla başlatılan resen soruşturmaya esas olmak üzere şüphelinin avukat olması nedeniyle Soruşturma İzni Talebinde bulunulmuş ve Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmiş olup, Bu kapsamda şüpheli Mücahit BİRİNCİ'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmıştır.