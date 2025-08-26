Son dakika | Mücahit Birinci ifade verecek

Son dakika | Mücahit Birinci ifade verecek
Yayınlanma:
Son dakika haberi... İBB dosyasından tutuklu olan Murat Kapki ile görüşerek ifade dayattığı iddia edilen eski AKP'li avukat Mücahit Birinci'nin savcılıkta hazır bulundurulması için emniyete müzekkere yazıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB dosyasından tutuklu olan Murat Kapki ile görüşerek ifade dayattığı iddia edilen eski AKP'li avukat Mücahit Birinci hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından avukat Birinci hakkında soruşturma izni verilmişti.

Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci’ye soruşturma izniAdalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci’ye soruşturma izni

EMNİYETE YAZI GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski AKP'li avukat Birinci'nin, şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması amacıyla savcılıkta hazır edilmesi için emniyete yazı gönderdi. Başsavcılığın emniyete gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verildi:

04.08.2025 tarihinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yapılan yayınlar ve paylaşımlar sonrasında, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında hakkında soruşturma yapılan tutuklu şüphelilerden ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla başlatılan resen soruşturmaya esas olmak üzere şüphelinin avukat olması nedeniyle Soruşturma İzni Talebinde bulunulmuş ve Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmiş olup, Bu kapsamda şüpheli Mücahit BİRİNCİ'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmıştır.

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
CHP'li Emir'den Meclis önünde açıklama
CHP'li Emir'den Meclis önünde açıklama
Özel'den Atayman'a ziyaret: Savcı iftira atmasını istedi
Özel'den Atayman'a ziyaret: Savcı iftira atmasını istedi
16 yaşındaki İsmail suya balıklama atladı! İki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
16 yaşındaki İsmail suya balıklama atladı! İki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti