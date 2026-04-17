Son dakika | MİT'ten siber suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde, siber suç şebekesine yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde; Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemleri ile vatandaşların kişisel Yapılan çalışmalar sonucunda Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa, Mardin, Batman, Çanakkale ve Hakkâri’de düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

KAMU VERİLERİNİ HEDEF ALMIŞLARDI

Yürütülen takip sonucunda, şebekenin devlet kurumlarına ait veri tabanlarına erişim sağlamaya çalıştığı belirlendi. Şebekenin kamu kurumlarında görevli bazı kullanıcıların kimlik ve hesap bilgilerini hedef alan zararlı yazılımlar üzerinden sistemlere yetkisiz erişim sağlamaya çalıştığı, ele geçirilen hesaplar üzerinden işlem yapmaya yönelik faaliyet yürüttüğü ve bu faaliyetlerin organize bir yapı üzerinden gerçekleştirildiği öğrenildi.

Elde edilen verilerin ise çok katmanlı bir yapı üzerinden ticari amaçla pazarlanarak “bayilik sistemi” ile üçüncü şahıslara devredildiği belirlendi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU!

Yapılan operasyonlarda, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı çok sayıda sunucu, veri depolama sistemi ve dijital materyale el konuldu. MİT tarafından tespit edilen teknik altyapı üzerinde Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütülen incelemelerde, şüphelilerin kişisel verilerin sorgulanmasına imkân sağlayan sistemleri aktif olarak kullandığı ortaya çıkarıldı.

Ayrıca, örgüte ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kripto varlık cüzdanı ve dijital finans unsuru da incelemeye alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

