Son dakika |Minguzzi cinayetinde sanıkların cezaları onandı

Son dakika haberi... İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüne ilişkin davada B.B. ve U.B., indirim uygulanmadan üst sınırdan 24'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı Sanıkların cezaları İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak günü meydana gelen bıçaklı saldırıda 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetti. Arkadaşlarıyla birlikte bit pazarına giden Minguzzi, iki kişinin saldırısına uğradı.

Şüphelilerden biri bir pazar tezgâhından temin ettiği bıçakla Minguzzi’yi üç kez yaralarken, diğer şüpheli yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmeledi. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mattia Ahmet Minguzzi, 9 Şubat’ta yaşamını yitirdi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin oğlu olan Minguzzi’nin ölümüne ilişkin davada sanıklar B.B. ve U.B., herhangi bir indirim uygulanmadan ayrı ayrı 24 yıl hapis cezası verildi. Sanıkların cezaları İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

