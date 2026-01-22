Son dakika |Minguzzi cinayetinde sanıkların cezaları onandı

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak günü meydana gelen bıçaklı saldırıda 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetti. Arkadaşlarıyla birlikte bit pazarına giden Minguzzi, iki kişinin saldırısına uğradı.

Minguzzi davasında gerekçeli karar açıklandı

Şüphelilerden biri bir pazar tezgâhından temin ettiği bıçakla Minguzzi’yi üç kez yaralarken, diğer şüpheli yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmeledi. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

MİNGUZZİ CİNAYETİNDE SANIKLARIN CEZALARI ONANDI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mattia Ahmet Minguzzi, 9 Şubat’ta yaşamını yitirdi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin oğlu olan Minguzzi’nin ölümüne ilişkin davada sanıklar B.B. ve U.B., herhangi bir indirim uygulanmadan ayrı ayrı 24 yıl hapis cezası verildi. Sanıkların cezaları İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.