TGC’den gazeteciler için yeşil pasaport çağrısı!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), basın kartı sahibi gazetecilere hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesini sağlayacak bir yasal düzenleme yapılması için çağrı yaptı. TGC, atılacak bu adımın, gazetecilere yönelik bir ayrıcalık değil basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının güçlendirilmesi açısından bir gereklilik olduğunu belirtti.

TGC’den yapılan açıklamada, gazetecilerin uluslararası toplantıları, krizleri, savaşları, göç hareketlerini ve diplomatik gelişmeleri yerinde izlemek zorunda olduğunu ifade edildi ve vize süreçlerinde yaşanan gecikme ve belirsizliklerin haberin zamanında yapılmasını engellediği bildirildi.

Yaptığı açıklamada, birçok demokratik ülkede basın mensuplarına kamu yararına yürüttükleri görevler nedeniyle seyahat kolaylığı sağlandığını ifade eden Cemiyet, Türkiye’de de aktif gazetecilik yapan ve belirli bir mesleki kıdeme sahip basın kartı sahiplerinin yeşil pasaport kapsamına alınmasını talep etti.

“ HABER ALMA HAKKININ GÜÇLENDİRİLMESİ ANLAMINA GELECEK”

TGC’nin açıklamasında, konuya ilişkin "Gazetecilik, yalnızca bir meslek değil; doğru, tarafsız ve zamanında bilgiye ulaşmasını sağlayan kamusal bir görevdir. Günümüzde gazeteciler; uluslararası toplantıları, krizleri, savaşları, göç hareketlerini, iklim felaketlerini ve diplomatik gelişmeleri yerinde izlemek zorundadır. Ancak vize süreçlerinde yaşanan gecikmeler ve belirsizlikler, haberin zamanında yapılmasını engellemekte, kamuoyunun bilgiye erişim hakkını zedelemektedir” denildi.

“Birçok demokratik ülkede basın mensuplarına, kamu yararına yönelik görevleri dikkate alınarak seyahat kolaylığı sağlanmaktadır” denilen açıklamada, “Türkiye’de de aktif olarak gazetecilik yapan, belirli mesleki kıdeme sahip basın kartı sahiplerinin yeşil pasaport kapsamına alınması; kişisel bir ayrıcalık değil, basın özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının güçlendirilmesi anlamına gelecektir.” ifadelerine yer verildi.

"YASA TEKLİFİNİN HAZIRLANMASINI TALEP EDİYORUZ"

Cemiyet’ten yapılan açıklamada, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak, ilgili pasaport mevzuatında değişiklik yapılarak gazetecilere yeşil pasaport verilmesini öngören bir yasa teklifinin hazırlanmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı ve “Daha önce defalarca TBMM’deki partilere, İletişim Başkanlığı’na ilettiğimiz bu talebimizin olumlu sonuçlanmasının Türkiye’de gazeteciliğin uluslararası alandaki etkinliğini artıracağına ve ülkemizin dünyaya açılan yüzüne katkı sunacağına inanıyoruz. Basın özgürlüğü, demokratik hukuk devletinin temel taşlarından biridir. Bu yönde atılacak her adım, toplumun tamamının yararınadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.