Uyuşturucu soruşturması Acun Medya'ya sıçradı! Acun Ilıcalı ilk kez Halk TV'ye konuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

2004 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde genel koordinatör olarak görev yapan Esat Yontunç, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Var Mısın Yok Musun, Fear Factor, Rising Star Türkiye ve 3 Adam gibi birçok popüler televizyon programının yapım sürecinde yer aldı. Yontunç’un Acun Ilıcalı ile uzun yıllara dayanan yakın bir dostluğu olduğu da biliniyor.

"TÜRKİYE'YE DÖNÜP İFADE VERECEK"

Acun Ilıcalı konuya ilişkin ilk kez Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a konuştu. Saymaz Halk TV'de o görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Yontunç'un Dominik'te olduğunu söyleyen Saymaz, "Bir kişinin beyanı nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığını anlattı. Esat Yontuç'un da en kısa sürede Türkiye'ye döneceğini ve ifade vereceğini ekledi. Zannedersem bir kadının beyanı üzerine böyle bir karar çıkarılmış. Daha önce Şeyma Subaşı bu soruşturmalar kapsamında yurtdışından Türkiye'ye dönmüş. Tedbir konularak serbest bırakılmıştı. Şimdi Acun Medya'da 2 numaralı isim diyebileceğimiz Esat Yontuç ile ilgili yakalama kararı çıkarıldı" ifadelerini kullandı.