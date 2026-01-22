Uyuşturucu soruşturması Acun Medya'ya sıçradı! Acun Ilıcalı ilk kez Halk TV'ye konuştu

Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı; Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Acun Ilıcalı, kararın bir kişinin beyanına dayandığını ve Yontunç’un ifade vermek üzere Türkiye’ye döneceğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

2004 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde genel koordinatör olarak görev yapan Esat Yontunç, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Var Mısın Yok Musun, Fear Factor, Rising Star Türkiye ve 3 Adam gibi birçok popüler televizyon programının yapım sürecinde yer aldı. Yontunç’un Acun Ilıcalı ile uzun yıllara dayanan yakın bir dostluğu olduğu da biliniyor.

Son dakika | Acun'un yakın arkadaşı Esat Yontunç hakkında yakalama kararıAcun'un yakın arkadaşı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı

"TÜRKİYE'YE DÖNÜP İFADE VERECEK"

Acun Ilıcalı konuya ilişkin ilk kez Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a konuştu. Saymaz Halk TV'de o görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Yontunç'un Dominik'te olduğunu söyleyen Saymaz, "Bir kişinin beyanı nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığını anlattı. Esat Yontuç'un da en kısa sürede Türkiye'ye döneceğini ve ifade vereceğini ekledi. Zannedersem bir kadının beyanı üzerine böyle bir karar çıkarılmış. Daha önce Şeyma Subaşı bu soruşturmalar kapsamında yurtdışından Türkiye'ye dönmüş. Tedbir konularak serbest bırakılmıştı. Şimdi Acun Medya'da 2 numaralı isim diyebileceğimiz Esat Yontuç ile ilgili yakalama kararı çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Türkiye
Kar şehri esir aldı: Kara yolları ulaşıma kapatıldı
Kar şehri esir aldı: Kara yolları ulaşıma kapatıldı
Acun'un yakın arkadaşı Esat Yontunç uyuşturucudan gözaltına alındı
Acun'un yakın arkadaşı Esat Yontunç uyuşturucudan gözaltına alındı
TGC’den gazeteciler için yeşil pasaport çağrısı!
TGC’den gazeteciler için yeşil pasaport çağrısı!