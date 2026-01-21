Son dakika | Acun'un yakın arkadaşı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı

Son dakika haberi.. Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşlarından olan Esat Yontunç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı verildiği öğrenildi.

Acun Ilıcalı’nın en yakın arkadaşlarından biri olan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldığı, ancak yurt dışında olduğu öğrenildi.

Yontunç'a yöneltilen suçlamalar; "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ile "fuhuş ve fuhuşa aracılık etme" şeklinde.

ÇOCUKLUK ARKADAŞLARI

Acun Ilıcalı ile Esat Yontunç’un birbirlerinin çocukluk arkadaşı olduğu biliniyor. 1990 yılında Ilıcalı’nın anne ve babasının bir trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, Ilıcalı’nın yaklaşık bir yıl boyunca Yontunç’un evinde kaldığı ifade ediliyor.

esatt.jpg

Ünlülere yönelik dala dalga yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dün sabah da bir operasyo yapılmış ve sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ ile birlikte, Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı.

adfasdada.jpg

YONTUNÇ DA LİSTEDEYMİŞ

Dünkü operasyon kapsamında hakkında gözaltı ve yakalama kararı verilen isimlerden birisinin de Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşlarından birisi ve aynı zamanda Acun Medya Genel Koordinatörü olan Esat Yontunç olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar arasında Huzur Giyim'in veliahtı da çıktıUyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar arasında Huzur Giyim'in veliahtı da çıktı

TÜRKİYE'DE DEĞİL DOMİNİK'TE

Yurt dışında olduğu nedeniyle yakalama kararı çıkartılan Yontunç'un şu anda Survivor çekimleri nedeniyle Dominik'te olduğu biliniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

