DEM Parti'nin Öcalan mitingine valilikten yasak
DEM Parti tarafından 4 Ocak tarihinde yapılması planlanan fakat hava koşulları nedeniyle ertelenen duyurulan "Öcalan'a özgürlük" mitinginin yeni tarihi 25 Ocak olarak açıklanmıştı.
BAYRAK GERİLİMİ GÜNDEMDE
Suriye'de meydana gelen olayların ardından Suriye sınırındaki Nusaybin'de yapılan yürüyüşte Türk bayrağına saldırı yapılmıştı. Soruşturmanın başlatıldığı, tutuklamaların yapıldığı bayrak olaylarının ardından kamuoyu ile beraber siyaset dünyası da gerildi.
Türk bayrağına provokasyona Bahçeli'den ilk açıklama: 'DEM Parti birinci derecede sorumlu'
VALİLİKTEN EYLEM VE YÜRÜYÜŞ YASAĞI KARARI GELDİ
Normal şartlarda 3 gün sonra yapılması planlanan Öcalan mitingine Diyarbakır Valiliği tarafından engelleme geldi. Valilik açıklamasında son günlerde gelişen olayların ardından miting sırasında kamu düzeninin miting bahane edilerek bozulabileceği ve bu nedenle 4 gün süreyle kentteki her eylemin yasaklandığı bildirildi.
BAHÇELİ İLK MİTİNG KARARI İÇİN 'MAHSURU YOK' DEMİŞTİ
DEM'in 4 Ocak tarihinde Öcalan mitingi yapacağının açıklanmasının ardından Bahçeli şu sözlerle yeşil ışık yakmıştı:
CHP’nin bugüne kadar 75 miting yaptığı, irili ufaklı diğer partilerin her zemin ve platformda salon veya açık hava toplantıları düzenlediği bir ortamda DEM Parti’nin miting yapması büyütülecek ve mesele yapılacak bir husus değildir.
Kanaatimce DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur.
Elbette toplanıp beklenti, talep ve düşüncelerini seslendirebilirler. Ne var bunda?
Diyarbakır Valiliği'nin yasak kararı şu şekilde oldu:
“25 Ocak 2026 Pazar günü 11.00-18.00 saatleri arasında ilimiz Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı’nda düzenlenmek istenilen miting ile ilgili olarak, son dönemde gerek ülkemiz dahilinde ve gerekse sınırlarımızın dışında gelişen olaylar ve bunların ilimize olası etkileri de dikkate alınarak yapılan ayrıntılı değerlendirme neticesinde; söz konusu miting etkinliği bahane edilerek, mitingin yapılacağı tarihin öncesi, miting sırası ve sonrasında kamu düzeni ve güvenliğini bozabilecek eylemlerin yoğunluk kazanabileceği mütalaa edilmiştir.
İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yukarıda belirtilen tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması maksadıyla, Diyarbakır ili mülki sınırları içerisinde aşağıdaki tedbirlerin alınması Valiliğimizce uygun görülmüştür.
23 Ocak 2026 Cuma günü saat 00.01’den başlayarak 26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar 4 gün süreyle; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışında, açık alanlarda yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma ve benzeri) her türlü eylem, dış ilçelerden 25 Ocak 2026 tarihinde yapılmak istenen mitinge katılacağı değerlendirilen şahıs ve araçların ilçelerden çıkışları ve/veya il merkezine girişleri, diğer illerden mezkur mitinge katılmak amacıyla geldiği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimiz sınırına girişleri/geçişleri/çıkışları, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 19 uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince yasaklanmıştır.”