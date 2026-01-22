DEM Parti tarafından 4 Ocak tarihinde yapılması planlanan fakat hava koşulları nedeniyle ertelenen duyurulan "Öcalan'a özgürlük" mitinginin yeni tarihi 25 Ocak olarak açıklanmıştı.

BAYRAK GERİLİMİ GÜNDEMDE

Suriye'de meydana gelen olayların ardından Suriye sınırındaki Nusaybin'de yapılan yürüyüşte Türk bayrağına saldırı yapılmıştı. Soruşturmanın başlatıldığı, tutuklamaların yapıldığı bayrak olaylarının ardından kamuoyu ile beraber siyaset dünyası da gerildi.

Türk bayrağına provokasyona Bahçeli'den ilk açıklama: 'DEM Parti birinci derecede sorumlu'

VALİLİKTEN EYLEM VE YÜRÜYÜŞ YASAĞI KARARI GELDİ

Normal şartlarda 3 gün sonra yapılması planlanan Öcalan mitingine Diyarbakır Valiliği tarafından engelleme geldi. Valilik açıklamasında son günlerde gelişen olayların ardından miting sırasında kamu düzeninin miting bahane edilerek bozulabileceği ve bu nedenle 4 gün süreyle kentteki her eylemin yasaklandığı bildirildi.

BAHÇELİ İLK MİTİNG KARARI İÇİN 'MAHSURU YOK' DEMİŞTİ

DEM'in 4 Ocak tarihinde Öcalan mitingi yapacağının açıklanmasının ardından Bahçeli şu sözlerle yeşil ışık yakmıştı:

CHP’nin bugüne kadar 75 miting yaptığı, irili ufaklı diğer partilerin her zemin ve platformda salon veya açık hava toplantıları düzenlediği bir ortamda DEM Parti’nin miting yapması büyütülecek ve mesele yapılacak bir husus değildir. Kanaatimce DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur. Elbette toplanıp beklenti, talep ve düşüncelerini seslendirebilirler. Ne var bunda?

Diyarbakır Valiliği'nin yasak kararı şu şekilde oldu: