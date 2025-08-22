Son dakika | Memurlar ellerinde ekmek ile Saray'a yürümek istedi! Polis barikatı çekti...

Memurlar ile hükümet arasındaki zam görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Sendikanın verdiği rakam ile hükümetin yaptığı 3 teklif arasında uçurum olmasının ardından sendikaya bağlı memurlar yurt genelinde eylemlerini sürdürmeye devam ediyor.

BİNA ÇEVRESİNE POLİS ABLUKASI

Birleşik Kamu-İş zam görüşmelerinin ardından yürüyüş kararı aldı. Ankara'daki genel merkez binası önünden seslerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyurmak için Saray önüne yürümek isteyen memurlara polis engel oldu. Barikatlar ile memurların yürüyüşleri engellendi.

Memurlar saraya yürüyebilecek mi?



Genel merkez binasından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen Birleşik Kamu-İş'in önüne barikat kuruldu pic.twitter.com/tQmEPvreiq — Halk TV (@halktvcomtr) August 22, 2025

Halk TV muhabiri Dilan Altürk, Birleşik Kamu-İş önündeki gelişmeleri Seda Selek'e anlattı. Altürk, bina çevresinin polis ablukasına alındığını belirtti. Hükümetin teklifinin yetersiz görülmesi ve Erdoğan'ın konu hakkındaki sessizliğini sürdürmesi üzerine alınan yürüyüş kararının saat 14.00'da yapılmasının planlandığı ifade edildi.

"KENDİ ATADIĞI HAKEMLER YERİNE KENDİSİ İLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ"

Birleşik Kamu İş-Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, bina çevresini abluka altına alan polisler ile yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı hakem heyeti ile değil bizzat kendisi ile görüşmek istediğini aktardı. Yıldırım bugüne kadar memur ve memur emeklilerinin yaşadığı yoksulluğun tam anlamı ile Erdoğan'a anlatıldığını düşünmediklerini, Maliye Bakanlığı'nın sadece istatistiklere baktığını söyledi.

Birleşik Kamu İş-Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım elinde ekmek ile açıklama yaptı

Yıldırım, polisten gelen 'basın açıklamasını burada yapacaksanız çekilelim' teklifini kabul etmedi.

"YA AÇ BIRAKACAK YA TALİMAT VERECEK!"

Yıldırım, polisler ile girdiği diyaloğun ardından yaptığı açıklamada memurların ücreti konusunda karar vericinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ifade edip, 'Ya aç bırakacak memur ve memur emeklileri ile ailelerini ya da insanca yaşayabileceği bir ücretin bütçeden aktarılması için yeniden talimat verecek Maliye Bakanlığı'na' dedi.

MEMUR-SEN: BU YASAYLA BURAYA KADAR

1 günlük grev kararlarının ardından 'Bu yasa ile buraya kadar' diyerek sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın şu ifadeleri kullanmıştı: