Son dakika | Memurlar ellerinde ekmek ile Saray'a yürümek istedi! Polis barikatı çekti...
Memurlar ile hükümet arasındaki zam görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Sendikanın verdiği rakam ile hükümetin yaptığı 3 teklif arasında uçurum olmasının ardından sendikaya bağlı memurlar yurt genelinde eylemlerini sürdürmeye devam ediyor.
BİNA ÇEVRESİNE POLİS ABLUKASI
Birleşik Kamu-İş zam görüşmelerinin ardından yürüyüş kararı aldı. Ankara'daki genel merkez binası önünden seslerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyurmak için Saray önüne yürümek isteyen memurlara polis engel oldu. Barikatlar ile memurların yürüyüşleri engellendi.
Halk TV muhabiri Dilan Altürk, Birleşik Kamu-İş önündeki gelişmeleri Seda Selek'e anlattı. Altürk, bina çevresinin polis ablukasına alındığını belirtti. Hükümetin teklifinin yetersiz görülmesi ve Erdoğan'ın konu hakkındaki sessizliğini sürdürmesi üzerine alınan yürüyüş kararının saat 14.00'da yapılmasının planlandığı ifade edildi.
"KENDİ ATADIĞI HAKEMLER YERİNE KENDİSİ İLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ"
Birleşik Kamu İş-Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, bina çevresini abluka altına alan polisler ile yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı hakem heyeti ile değil bizzat kendisi ile görüşmek istediğini aktardı. Yıldırım bugüne kadar memur ve memur emeklilerinin yaşadığı yoksulluğun tam anlamı ile Erdoğan'a anlatıldığını düşünmediklerini, Maliye Bakanlığı'nın sadece istatistiklere baktığını söyledi.
Yıldırım, polisten gelen 'basın açıklamasını burada yapacaksanız çekilelim' teklifini kabul etmedi.
"YA AÇ BIRAKACAK YA TALİMAT VERECEK!"
Yıldırım, polisler ile girdiği diyaloğun ardından yaptığı açıklamada memurların ücreti konusunda karar vericinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ifade edip, 'Ya aç bırakacak memur ve memur emeklileri ile ailelerini ya da insanca yaşayabileceği bir ücretin bütçeden aktarılması için yeniden talimat verecek Maliye Bakanlığı'na' dedi.
MEMUR-SEN: BU YASAYLA BURAYA KADAR
1 günlük grev kararlarının ardından 'Bu yasa ile buraya kadar' diyerek sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın şu ifadeleri kullanmıştı:
Bu Yasayla Buraya Kadar
Her yönüyle samimi, kararlı ve şeffaf bir mücadele yürüttük. Emeğin hakkını savunma noktasında önemli bir irade ortaya koyduk.
Yasanın bize tanıdığı tüm sınırları zorladık. Örgütlü gücümüzü eylemliliğe dönüştürdük.
Hakkımızı almak için meşru her yolu denedik. 81 ilde eylemler gerçekleştirdik. 11 sendikamızın her biri Ankara’da farklı noktalarda eylemler yaptılar.
Memur/Emekli Nöbette eylem çadırlarımızda meramımızı ziyaretçilere anlattık. Sosyal medya gündeminin ilk sırası 6 gün boyunca memur sözleşmeleriydi.
Yüzbinlerce kamu görevlisinin katılımıyla, başta ulaşım hizmetleri olmak üzere bütün sektörlerde Türkiye genelinde iş bıraktık, Memur/emekli hayat bulsun diye hayatı durdurduk.
Ankara’da, sıcağın alnında, 25 bin emekçinin coşkulu katılımıyla sendika tarihinin en büyük mitingini gerçekleştirdik.
Maliye Bakanlığına yürüdük ve hak emek adalet diyerek bir kez haklarımızı haykırdık.
Bu zorlu süreçte, dirayetini yitirmeden Ağustos’un bunaltıcı sıcağında her gün meydanlara koşan, bazı işgüzar yöneticilerin tehditlerine aldırmadan iş bırakan, “Emeğimiz, Ekmeğimiz, Geleceğimiz İçin” mücadele veren tüm üyelerimize, tüm teşkilatlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.
Emekli açlık, memur yoksulluk sınırının altına sıkışmışken; Sendikacıya düşen maliyenin gerekçelerini değil memurun gerçeklerini haykırmaktır.
Sendikacıya düşen hükümetin doğrularını söylemek değil hükümete doğruları söylemektir. Biz, gerçekleri ve doğruları her ortamda söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz.
Bir kez daha ifade ediyorum; Artık 4688 sayılı yasayla buraya kadar. Bu yasa miadını doldurmuş, çözümün odağı olmaktan çıkmış, sorun üreten bir hale gelmiştir.
8 toplu sözleşmenin dördünde uzlaşabildik, dördünde uzlaşamadık. Bu sorunlu yasa bir an önce değişmek zorundadır.