Son dakika | Mabel Matiz'in iddianamesi hazırlandı: 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Gerçek adı Fatih Karaca olan ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında "Perperişan" isimli şarkısı nedeniyle "müstehcenlik" soruşturması başlatılmış ve ünlü şarkıcıya yurt dışı yasağı getirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Perperişan" şarkısının sözleri üzerine başlatılan "müstehcenlik" soruşturması tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, "Perperişan" isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ya da ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu ve cinsel birleşmeye yönelik herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde betimlemeler yapıldığı belirtildi.

Şarkının şüpheli Mabel Matiz'in rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada ve dijital platformlarda umuma açık bir şekilde yayınlandığı, yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının uygulanmadığı vurgulandı.

"ÇOCUKLARIN KORUNMASI AÇISINDAN TEHLİKELİ" BULUNDU

Şarkının bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtilen iddianamede, şarkının çocukların erişebileceği platformlarda yayınlanmış olmasının şüpheli Mabel Matiz'in üzerine atılı suçun nitelikli haline sebebiyet verdiğine kanaat getirildi.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Şüpheli Mabel Matiz'in ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip, şarkıda geçen 'Diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözünü sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylediği vurgulanan iddianamede, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı belirtildi.

Tüm delilleri değerlendiren cumhuriyet savcısı, şüpheli 'Mabel Matiz' mahlaslı Fatih Karaca’nın, 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Ünlü şarkıcı verdiği ifadede, şarkısının sözleri ile ilgili şöyle demişti:

"Şarkımın içeriğinde geçen 'Cici Toybebe' sözleri, sevdiğinin sevdiği kişi için kullanılan, daha ham bir birey anlamında tercih edilmiştir. 'Diyo şeytan üstüne atla, sal kuşu hanesine' sözleriyle ise 'evine haber yollamak' anlamını kastettim. Amacım kesinlikle suç işlemek değildi."