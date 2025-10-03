Güllü'nün ölümünde flaş gelişme! "Bu kesinlikle cinayet" demişti

Yayınlanma:
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. "Bu kesinlikle cinayet" diyen yapımcı Ferdi Aydın, ifadeye çağrıldı. Aydın'ın yanı sıra, Güllü'nün kızı ve arkadaşının da yeniden ifade vereceği öğrenildi.

26 Eylül gecesi Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, olaydaki şüphe unsurları nedeniyle dosya cinayet masasına devredilmişti.

Olayın cinayet büroya devredilmesinin ardından soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, Güllü'nün yapımcısı Ferdi Aydın'ın "Bu kesinlikle cinayet" şeklindeki iddiası, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Aydın'ın bu kapsamda ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

İFADELER YENİDEN ALINACAK

Olay anında Güllü'nün evinde bulunan kızı ve arkadaşının da yeniden ifadesinin alınmasına karar verildi.

Ayrıca, olay yerindeki tüm görüntü kayıtları, inceleme için Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.

ŞİDDET İDDİASINI YALANLADI

Güllü'nün sahne aldığı mekânın sahibi Çağrı Yılmaz da önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, ünlü şarkıcının asistanı Deniz'in, Güllü'ye şiddet uyguladığı yönündeki iddiaları yalanlarken, "Güllü'nün alkol aldığında denge kaybı yaşadığına ise şahidim." dedi.

Kaynak:Sabah

