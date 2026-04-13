Son Dakika | LGS başvuruları uzatıldı

Son dakika haberi...13 Haziran'da düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru süresi 15 Nisan Çarşamba gününe kadar uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a yönelik başvurular, 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında alınmıştı.

BU GECE SONA ERECEKTİ

10 Nisan Cuma günü saat 23.59 itibarıyla sona eren öğrenci başvurularının, okul müdürlükleri tarafından onaylanması sürecinin ise bugün saat 23.59’a kadar devam edeceği duyurulmuştu.

BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi.

İŞTE YENİ SON BAŞVURU TARİHİ

Öğrenci başvuru süresi 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar, okul müdürlükleri tarafından yapılacak başvuru onayları ise 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59’a kadar uzatıldı.

Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için başvurular, 15 Nisan saat 23.59'a kadar ‘e-Okul’ üzerinden yapılabilecek. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

