Son Dakika | Kütahya'da korkutan deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16 sıralarında deprem meydana geldi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16 sıralarında bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada sarsıntının büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.
KÜTAHYA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Yerin 9.49 km derinliğinde meydana gelen deprem ile ilgili AFAD'dan şu bilgiler paylaşıldı:
- Büyüklük: 4.2 (Mw)
- Yer: Simav (Kütahya)
- Tarih: 2025-09-21
- Saat: 02:16:22 TSİ
- Enlem: 39.23528 N
- Boylam: 29.00306 E
- Derinlik: 9.49 km
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Sarsıntın Bursa ve Balıkesir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği belirtildi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.