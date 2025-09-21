Son Dakika | Kütahya'da korkutan deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16 sıralarında bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada sarsıntının büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.

KÜTAHYA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Yerin 9.49 km derinliğinde meydana gelen deprem ile ilgili AFAD'dan şu bilgiler paylaşıldı:

Büyüklük: 4.2 (Mw)

Yer: Simav (Kütahya)

Tarih: 2025-09-21

Saat: 02:16:22 TSİ

Enlem: 39.23528 N

Boylam: 29.00306 E

Derinlik: 9.49 km

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntın Bursa ve Balıkesir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.