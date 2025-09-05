Son dakika | Kayyum Gürsel Tekin’e bir kötü haber daha! Kaftancıoğlu'ndan sonra o il başkanı da reddetti

Yayınlanma:
Canan Kaftancıoğlu’ndan sonra bir il başkanı daha Gürsel Tekin’i reddetti. CHP İstanbul eski il başkanlarından olan Cemal Canpolat’ın, kayyum Gürsel Tekin ile birlikte pazartesi günü İstanbul İl Başkanlığı’na gitmek için davet aldığı fakat bu daveti kabul etmediği bildirildi.

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’nin, Ankara 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilerek il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılması ve yerlerine kayyum heyeti atanmasının yankıları devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi günü CHP eski il başkanları ile beraber il başkanlık binasına gideceği iddia edilmişti.

İl başkanları arasında Canan Kaftancıoğlu’nun da adı geçerken Halk TV’nin ulaştığı bilgiye göre Kaftancıoğlu’nun kayyum Gürsel Tekin'e eşlik etmeyeceği belirtildi.

O İL BAŞKANI DA REDDETTİ!

Canan Kaftancıoğlu’nun Gürsel Tekin’e eşlik etmeyeceğinin açıklanmasının ardından CHP İstanbul eski il başkanlarından olan Cemal Canpolat’ın da, Tekin ile birlikte İstanbul İl binasına gitmeyeceği bildirildi. Canpolat’ın, Gürsel Tekin ile birlikte pazartesi günü İstanbul İl Başkanlığı’na gitmek için davet aldığı fakat bu daveti kabul etmediği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

