Son dakika | Canan Kaftancıoğlu kayyuma eşlik edecek mi? Kesin kararına Halk TV ulaştı

Son dakika | Canan Kaftancıoğlu kayyuma eşlik edecek mi? Kesin kararına Halk TV ulaştı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Canan Kaftancıoğlu'nun kesin kararı belli oldu. Halk TV'nin ulaştığı bilgiye göre Kaftancıoğlu Kayyum Gürsel Tekin'e eşlik etmeyecek

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin İstanbul 45. Hukuk Mahkemesi kararıyla görevden alınmasının ardından Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı.

Tekin kayyum kararını kabul etti. Mahkeme kararının ardından, pazartesi günü Gürsel Tekin'in eski il başkanları ile beraber CHP İl Başkanlığı'na gideceğini iddia edildi.

CANAN KAFTANCIOĞLU KESİN KARARINI AÇIKLADI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidecek isimler arasında CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da yer alacağı iddia ediliyordu. Kaftancıoğlu konuya ilişkin kesin kararını verdi. Halk TV'nin ulaştığı bilgiye göre Kaftancıoğlu Kayyum Gürel Tekin'e eşlik etmeyeceğini ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Siyaset
Barış Yarkadaş'a 15 gün süre verildi
Barış Yarkadaş'a 15 gün süre verildi
Son Dakika | YSK'nın kritik toplantısı başladı! CHP kongreler için başvurmuştu
Son Dakika | YSK'nın kritik toplantısı başladı! CHP kongreler için başvurmuştu