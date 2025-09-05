Son dakika | Canan Kaftancıoğlu kayyuma eşlik edecek mi? Kesin kararına Halk TV ulaştı
Son dakika haberi... Canan Kaftancıoğlu'nun kesin kararı belli oldu. Halk TV'nin ulaştığı bilgiye göre Kaftancıoğlu Kayyum Gürsel Tekin'e eşlik etmeyecek
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin İstanbul 45. Hukuk Mahkemesi kararıyla görevden alınmasının ardından Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı.
Tekin kayyum kararını kabul etti. Mahkeme kararının ardından, pazartesi günü Gürsel Tekin'in eski il başkanları ile beraber CHP İl Başkanlığı'na gideceğini iddia edildi.
CANAN KAFTANCIOĞLU KESİN KARARINI AÇIKLADI
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidecek isimler arasında CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da yer alacağı iddia ediliyordu. Kaftancıoğlu konuya ilişkin kesin kararını verdi. Halk TV'nin ulaştığı bilgiye göre Kaftancıoğlu Kayyum Gürel Tekin'e eşlik etmeyeceğini ifade edildi.