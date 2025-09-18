Son Dakika | Kartalkaya davasında bakanlık personellerinin yargılanmasının önü açıldı

78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Grand Kartal Otel yangın faciasıyla ilgili davada bakanlık personellerinin yargılanmasının önü açıldı.

Ankara 7. ve 27. İdare Mahkemeleri, Grand Kartal Oteli'ndeki yangın faciasına ilişkin, İçişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma izni verilmesi talebine karşı bakanlıkların "Zımni ret" yönündeki işlemlerini iptal etti.

GRAND KARTAL OTEL YANGIN FACİASI

Bolu Kartalkaya ilçesinde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te yangın çıkmıştı. Sabah karşı çıkan yangında çoğu çocuk 78 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada aralarında otel sahibi ve ailesinin de bulunduğu 32 kişi yargılanıyor.

32 sanıktan 19'u tutuklu yargılanıyor. Tutuklu sanıklardan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül dahil yedi kişi hakkında 78 kişiyi olası kastla öldürmekten "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıla, 35 kişiyi de "olası kastla yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçundan 178 yıl 582'şer aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

BAKANLIK PERSONELLERİNİN YARGILANMASININ ÖNÜ AÇILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma izni talebini tüm müştekiler açısından reddetti. Bakan Ersoy imzalı kararda 12 kişi hakkında soruşturma izni verilmedi.

İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personellerinin yargılanması için verilen 'Zımmi ret' kararı ise Ankara 7. ve 27. İdare Mahkemelerince iptal edildi.

Böylece İçişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerin yargılanmasının önü açıldı.