Son Dakika | Kahramanmaraş saldırganının emniyet müdürü babası tutuklandı

Son dakika... Kahramanmaraş'taki okul saldırısını gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın 1. Sınıf Emniyet Müdürü olan babası U.M. tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, saldırganın babası U.M. gözaltına alınarak tutuklandı. 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi olan baba, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

SALDIRGANIN ANNESİ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında saldırganın annesi de babayla birlikte gözaltına alınmıştı. Ancak EGM açıklamasında anneye dair bir bilgi verilmedi.

PROFİL FOTOĞRAFINDA ELLIOT RODGER DETAYI

Yapılan resmi açıklamada, saldırganın WhatsApp profilinde 2014’te ABD’de saldırı düzenleyen Elliot Rodger’e ait bir görsel kullandığı tespit edildi. Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta elde edilen dijital materyaller incelemeye alındı.

'TERÖR BAĞLANTISI YOK'

Açıklamada, ilk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmadığı, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

