Kahramanmaraş saldırganı hakkında kan donduran detay ortaya çıktı

Kahramanmaraş'taki okul saldırısını gerçekleştiren 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafında, 2014'te ABD'de 6 kişiyi öldürüp intihar eden Elliot Rodger'ın yer aldığı ortaya çıktı.

Dün Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlediği silahlı saldırıda 8 öğrenci ve 1 öğretmeni öldüren, 17 öğrenciyi yaralayan İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafına Elliot Rodger'ı koyduğu belirlendi.

SALDIRGANIN PROFİL FOTOĞRAFINDA ELLIOT RODGER VAR

2008 doğumlu Mersinli'nin çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki profil fotoğrafında, 2014 yılında ABD'de düzenlediği silahlı saldırıyla 6 kişiyi öldüren Elliot Rodger'ın fotoğrafını kullandığı öğrenildi. 22 yaşındaki Rodger, 23 mayıs 2014'te Kaliforniya'nın Isla Vista kentinde bıçak ve silahla düzenlediği saldırıda 6 kişiyi öldürmüş, ardından intihar etmişti.

whatsapp-profili.webp

NE OLMUŞTU?

Salı günü Şanlıurfa'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırının ardından dün de Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli, öğrencisi olduğu okula silahlı saldırı düzenledi. 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörü sırt çantasına koyarak öğle saatlerinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda hedef gözetmeksizin öğrenci ve öğretmenlerin üzerine ateş açan Mersinli, matematik öğretmeni Ayla Kara ile birlikte 8 öğrenciyi öldürdü, 17 öğrenciyi yaraladı. Saldırgan, olayda kullandığı silahla kendisine ateş ederek yaşamına son verdi.

