Bakanlıktan Kahramanmaraş'taki saldırı açıklaması

Adalet Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırının ardından sosyal medyada gelişen faaliyetlerin "sanal devriye" yöntemiyle yakından takip edildiği ve 81 ildeki 171 ağır ceza başsavcılığı arasında koordinasyon sağlandığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayına ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 81 ildeki 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı arasında koordinasyon sağlandığı belirtilerek, ilgili kolluk birimleri tarafından da "sanal devriye" faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

Bakanlığın sosyal medya X hesabından yapılan yazılı basın açıklamasında, dijital platformlar üzerinden yapılan paylaşımlar ve sanal ortamda gelişen faaliyetlerin; devletin yetkili birimleri tarafından yakından takip edilmekte olduğu kaydedildi.

81 İLDEKİ 171 AĞIR CEZA BAŞSAVCILIĞI ARASINDA KOORDİNASYON

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş ilinde meydana gelen okul saldırısı sonrasında, dijital platformlar üzerinden yapılan paylaşımlar ve sanal ortamda gelişen faaliyetler devletin yetkili birimleri tarafından yakından takip edilmektedir.

Bu kapsamda, 81 ilde bulunan 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı arasında milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli koordinasyon sağlanmış ve başta Telegram olmak üzere sosyal medya ve diğer dijital mecralarda, şiddeti öven, suçu ve suçluyu meşrulaştıran, korku ve panik yaratmaya yönelik içerik paylaşan ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında gerekli adli işlemler ivedilikle başlatılmıştır.

Cumhuriyet başsavcılıklarınca, ilgili kolluk birimleriyle koordinasyon içerisinde hareket edilerek dijital ortamlarda "sanal devriye" faaliyetleri etkin şekilde yürütülmekte, suç teşkil eden içeriklerin kısa sürede tespit edilerek suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen şahıslar hakkında gözaltı ve arama işlemleri dahil olmak üzere gerekli adli süreçler titizlikle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

