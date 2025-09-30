Son dakika |İzmir'deki karakol saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

Yayınlanma:
Son dakika haberi.. İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, 22 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Bu acı haberle birlikte saldırıda şehit olan polis sayısı üçe yükseldi.

8 Eylül tarihinde 16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, o günden bu yana hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Doktorların gösterdiği tüm çabalara rağmen Amilağ, 22 günlük yaşam savaşını kaybederek şehit oldu. Saldırıda yaralanan diğer polis memuru Murat Dağlı ile bir sivil vatandaşın tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.

SALDIRININ BİLANÇOSU AĞIRLAŞTI

Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne 8 Eylül'de düzenlenen saldırıda, 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın olay anında şehit olmuştu. Saldırıda polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş da yaralanmıştı. Amilağ'ın da şehit olmasıyla saldırının acı bilançosu daha da ağırlaştı.

SALDIRGAN VE 6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayın hemen ardından çıkan çatışmada yaralı olarak yakalanan 16 yaşındaki saldırgan E.B. ile saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen babasının da aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında saldırganın annesi ve diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

