Son Dakika | İzmir'deki elektrik faciası davasında karar: 30 sanığa ceza yağdı
Son Dakika haberi...İzmir’de iki kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği faciayla ilgili davada karar açıklandı. Mahkeme, 30 sanığı, 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum etti.
İzmir Alsancak'ta, 12 Temmuz 2024’te etkili olan sağanak sırasında oluşan su birikintisine basan Özge Ceren Deniz (23) ile İnanç Öktemay'ın (44) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi olayına ilişkin davada karar açıklandı.
8'İNCİ DURUŞMADA KARAR VERİLDİ
İZSU ve GDZ A.Ş. çalışanlarının da aralarında bulunduğu, 9’u tutuklu 42 sanığın yargılandığı davanın sekizinci duruşması İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
30 SANIĞA CEZA YAĞDI
Mahkeme, 30 sanığı 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. 9 sanık hakkında beraat, 3 sanık hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi.
Karar duruşmasında hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.