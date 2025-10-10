Son Dakika | İzmir'deki elektrik faciası davasında karar: 30 sanığa ceza yağdı

Son Dakika | İzmir'deki elektrik faciası davasında karar: 30 sanığa ceza yağdı
Yayınlanma:
Son Dakika haberi...İzmir’de iki kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği faciayla ilgili davada karar açıklandı. Mahkeme, 30 sanığı, 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum etti.

İzmir Alsancak'ta, 12 Temmuz 2024’te etkili olan sağanak sırasında oluşan su birikintisine basan Özge Ceren Deniz (23) ile İnanç Öktemay'ın (44) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi olayına ilişkin davada karar açıklandı.

İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasına ilişkin mütalaa açıklandıİzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasına ilişkin mütalaa açıklandı

8'İNCİ DURUŞMADA KARAR VERİLDİ

İZSU ve GDZ A.Ş. çalışanlarının da aralarında bulunduğu, 9’u tutuklu 42 sanığın yargılandığı davanın sekizinci duruşması İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

30 SANIĞA CEZA YAĞDI

Mahkeme, 30 sanığı 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. 9 sanık hakkında beraat, 3 sanık hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi.

Karar duruşmasında hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Eski belediye başkanının orman talanına suçüstü
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Türkiye
6 ilde fuhuş operasyonu: Mağdur kadınlar kurtarıldı
6 ilde fuhuş operasyonu: Mağdur kadınlar kurtarıldı
Park halindeki özel halk otobüsü yandı
Park halindeki özel halk otobüsü yandı