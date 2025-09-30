İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasına ilişkin mütalaa açıklandı

İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasına ilişkin mütalaa açıklandı
Yayınlanma:
İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişiyle ilgili Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcılık sanıkların neticeyi öngörmelerine karşın üzerlerine düşen mesuliyetleri yerine getirmediğini belirterek, 30 sanığın "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 22,5 yıl hapisle cezalandırılmasını, 9 sanığın beraatını, 1 sanığın dosyasının ayrılmasını istedi.

İzmir Konak'ta sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

AİLELERDEN BİRİ ŞİKAYETÇİ OLMADI!

Olayda hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın ağabeyi Gökhan Öktemay, şikayetçi olmadığını belirtti. Öktemay ile ailenin avukatı duruşma salonundan ayrıldı.

Hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi de adaletin yerini bulmasını, kurum ve kuruluşların kusuru varsa cezalarını çekmesini istediğini kaydederek, "Bu ülkede kimse sokakta yürürken ölmesin, adalete güveniyoruz" dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, sanıkların neticeyi öngörmelerine rağmen üzerlerine düşen mesuliyetleri yerine getirmediğini ifade etti.

9 SANIĞIN BERAATI İSTENDİ

İddia makamı, 30 sanığın "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 22,5'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması, 9 sanığın beraatı, 1 sanığın da dosyasının ayrılması yönünde görüş sundu. Savcı, tutuklu 9 sanığın mevcut hallerinin devamı yönünde görüş bildirildi.

MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMA

Daha sonra sanıklar mütalaaya karşı savunmalarını yaptı. Bir sanık avukatı, cumhuriyet savcısının sunduğu esasa ilişkin mütalaanın başkalarınca hazırlandığını öne sürdü. Cumhuriyet savcısı ise "Kimse bize hazır mütalaa vermedi, biz dosyaya hakimiz" dedi. Mahkeme heyeti başkanı ara karar için duruşmaya ara verdi.

Ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.

"TEK İSTEĞİMİZ ADALET"

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Özge Ceren Deniz'in avukatı Ayşe Sarıçiçek, olayda ihmal ve kusuru olanların hak ettikleri cezayı almaları ve insanların yolda yürürken ölüm endişesi taşımamaları için mücadele ettiklerini ifade ederek, "Tek isteğimiz adaletin gerçekleşmesidir" dedi.

TUTUKLU SANIĞIN EŞİNDEN TEPKİ

Baba Ahmet Abi ise "Adalete güveniyorum. Kamu vicdanını rahatlatacak bir ceza alacaklarını umuyorum." ifadelerini kullandı. Tutuklu sanıklardan A.K'nin eşi M.K. ise açıklamalara tepki gösterdiği ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

