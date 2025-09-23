Son Dakika | İzmir'de CHP'li 3 belediyeye soruşturma açıldı!

Son Dakika | İzmir'de CHP'li 3 belediyeye soruşturma açıldı!
Son dakika haberi... İzmir'de İçişleri Bakanlığı tarafından çöp sorunlarının yaşandığı Konak, Buca ve Karabağlar belediyeleri hakkında inceleme başlatıldığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı, İzmir'de bazı ilçelerde yaşanan çöp sorununa ilişkin 3 CHP'li belediye hakkında inceleme başlattı.

Egedesonsöz gazetesinde yer alan habere göre bakanlık, konuya ilişkin iki mülkiye müfettişini görevlendirdi ve belediyelerden sorunla ilgili bilgi ve belge talep etti.

İçişleri Bakanlığının görevlendirdiği Mülkiye Müfettişleri Mehmet Fatih Çelikel ve Doç. Dr. Ahmet Apan, Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde artan çöp yığınları ve moloz atıklarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma yürütecek.

Belediyelerden, konuya ilişkin tüm evrakların müfettişlere iletilmesi istendi.

Edinilen bilgiye göre müfettişler, üç ilçe belediyesinde yaptıkları ilk çalışmalarda hem sahadaki durumu inceledi hem de ilgili birimlerden bilgi aldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından hazırlanacak raporun, bakanlığa sunulacağı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

