CHP Ankara İl Başkanlığından ABB operasyonuna tepki

CHP Ankara İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye görevlilerinin de bulunduğu 13 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Son Dakika | Ankara Büyükşehir'e operasyon! 13 kişi gözaltında

Açıklamada, operasyonun demokrasiye ve halkın iradesine saldırı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bugün Ankara Büyükşehir Belediyemize yönelik başlatılan soruşturma ve yapılan gözaltılar, demokrasiye, halkın iradesine ve Ankara halkının seçimine açık bir saldırıdır. Bu operasyon; halkın gönlünde tertemiz yeri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı itibarsızlaştırma girişiminden başka bir şey değildir.

Halkın oylarıyla göreve gelmiş, şeffaf ve dürüst belediyeciliğiyle örnek olmuş bir başkanı siyasi oyunlarla yıpratmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı olarak; halkın iradesini yok sayan, belediyelerimizi hedef alan, siyasi hesaplarla kurgulanan bu operasyonların karşısında en güçlü sesimizle duruyoruz.

Bizler; Ankara’yı karanlığa teslim etmeyecek, halkçı belediyeciliğin onurunu sonuna kadar savunacağız. Bu saldırılar bizi yıldıramaz, tam tersine mücadele azmimizi büyütür! Halkın iradesi gasp edilemez, Mansur Yavaş yalnız değildir!”