Son dakika | İstanbul'da hissedilen bir deprem yaşandı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Balıkesir Sındırgı merkezli 4,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem, İstanbul, Bursa, İzmir ve Manisa kentlerinde de hissedildi. Daha sonra Kandilli Rasathanesi'ne göre yaklaşık 6 dakika sonra 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Balıkesir Sındırgı'da İstanbul ve birçok ilde de hissedilen AFAD'a göre 4,9 Kandilli'ye göre 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan Kandilli'den yapılan duyuruya göre 12.41'de bölgede 4,1'lik bir deprem daha meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi tarafından birçok ilde hissedilen depreme ilişkin yapılan açıklamada büyüklük 4,9 olarak açıklandı. İlk depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından ise 13,7 kilometre derinliğinde, 5,1 büyüklüğünde olarak açıklandı.

12.35 saatinde yaşanan Balıkesir Sındırgı merkezli depremin derinliği ise AFAD tarafından 7,72 kilometre olarak duyuruldu.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD tarafından depremin ardından yapılan ilk açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.35’te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depreme ilişkin AFAD ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da açıklama yaptı. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir.

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

whatsapp-image-2025-09-07-at-12-54-49.jpeg
DEPREMİN HARİTA ÜZERİNDEKİ KONUMU

10 AĞUSTOS'TAKİ 6,1'LİK DEPREMDE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Son dakika | Sındırgı'da 3.6'lık deprem!Son dakika | Sındırgı'da 3.6'lık deprem!

Sındırgı'da 3.7 büyüklüğünde depremSındırgı'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Türkiye
Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de!
Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de!
Önce bağırdı sonra soğan fırlattı: O anlar kamerada!
Önce bağırdı sonra soğan fırlattı: O anlar kamerada!