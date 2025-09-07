Son dakika | İstanbul'da hissedilen bir deprem yaşandı

Balıkesir Sındırgı'da İstanbul ve birçok ilde de hissedilen AFAD'a göre 4,9 Kandilli'ye göre 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan Kandilli'den yapılan duyuruya göre 12.41'de bölgede 4,1'lik bir deprem daha meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi tarafından birçok ilde hissedilen depreme ilişkin yapılan açıklamada büyüklük 4,9 olarak açıklandı. İlk depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından ise 13,7 kilometre derinliğinde, 5,1 büyüklüğünde olarak açıklandı.

12.35 saatinde yaşanan Balıkesir Sındırgı merkezli depremin derinliği ise AFAD tarafından 7,72 kilometre olarak duyuruldu.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD tarafından depremin ardından yapılan ilk açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.35’te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depreme ilişkin AFAD ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da açıklama yaptı. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

DEPREMİN HARİTA ÜZERİNDEKİ KONUMU

10 AĞUSTOS'TAKİ 6,1'LİK DEPREMDE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetmişti.

