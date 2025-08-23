Son dakika | Sındırgı'da 3.6'lık deprem!

Yayınlanma:
Son dakika... Balıkesir Sındırgı hissedilen bir deprem meydana geledi.

Balıkesir Sındırgı'da art arda depremler meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre yerine göre saat 10.46'da Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi. 3.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.16 olarak kaydedildi.

Balıkesir Sındırgı'da dün 15.21'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin İzmir'de de hissedildiği belirtilirken yurttaşlar sokaklara dökülmüştü.


45aceee9-003a-43bf-817e-c2bf6202ada4.jpeg

6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremde 1 kişi yaşamını yitirdi. Deprem nedeniyle çok sayıda yapının zarar aldığı ifade edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

