Sındırgı'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma:
AFAD, Balıkesir'i,n Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 20.58'de yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 12.23 kilometre derinliğinde meydana geldi.

afad.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

