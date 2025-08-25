Naci Görür'ü 'yeter artık' diyerek isyan ettirdi! "Meslektaşlarına laf çaktırıyor"

Türkiye, en son büyük felaketini 6 Şubat depremlerinde yaşadı. Resmî verilere göre 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlercesi sakat kaldı. Aradan geçen zamana rağmen deprem bölgesinde yaralar tam anlamıyla sarılamadı. Binlerce kişi hâlâ konteynerlerde yaşarken, sel ve taşkın gibi afetlerle de karşı karşıya kalıyor. Kışın ısınma, yazın ise su sorunu depremzedelerin yaşamını zorlaştırıyor.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, uzun süredir yaptığı uyarılarını yineleyerek acil önlem çağrısında bulundu. Görür, "Deprem kesin olmaz" gibi bir ihtimale sarılmak yerine Türkiye’deki binaların güçlendirilmesi, riskli yapıların yıkılması ve deprem anında ulaşılacak alanların planlanması gibi çalışmaların yapılmasını ifade ediyor.

"MESLEKTAŞLARINA KİBARCA LAF ÇAKTIRIYOR"

Görür, “Dertleşme” başlıklı yazısında bir meslektaşına da sitem etti. Balıkesir Sındırgı depremlerinin ardından yapılan yorumlara atıfta bulunan Görür, “Bir uzman deprem mekanizmasından bahsediyor, kendinden bahsediyor. Bu depremlerin normal olduğunu söylüyor. Kibarca meslektaşlarına laf çaktırıyor” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay Rusya’da yaşanan 8,8 büyüklüğündeki depreme de dikkat çeken Görür orada bir kişinin bile ölmediğini belirterek Türkiye’de aynı adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Görür'ün paylaşımı şöyle: