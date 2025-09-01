Son Dakika | İstanbul Valiliği'nden motosiklet kararı! Park yasakları duyuruldu

İstanbul Valiliği, kentte motosiklet park alanlarının düzenlenmesine ilişkin yeni bir genelge yayımladı. Genelgede, motosiklet ve motorlu bisikletlerin artan kullanımıyla birlikte uygun park alanlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Valilik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 61. maddesine atıf yaparak motosiklet park yasağı olan yerleri tek tek sıraladı:

Duraklamanın yasaklandığı noktalar.

Trafik işaretleriyle park yasağı getirilen yerler.

Geçiş yolları önleri ve üzerleri.

Yangın musluklarının her iki yönünden 5 metre mesafe içi.

Toplu taşıma duraklarının levhalarına her iki yönden 15 metre mesafe içi.

Üç ya da daha fazla şeritli yollarda orta şerit.

Kurallara uygun park eden araçların çıkışını engelleyecek alanlar.

Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş-çıkışlarına 15 metre mesafe içi.

Park izni verilen alanlarda belirlenen süre veya zaman dışında.

Kamuya açık binaların giriş-çıkış kapılarının her iki yönünden 5 metre mesafe içi.

Alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde ya da bunlara 10 metre mesafe içi.

Park için belirlenen süre ve şeklin dışında yapılan parklar.

Kurum ve kuruluşlara ayrılmış, işaret levhasıyla belirtilmiş park yerleri.

Yaya yolları (yönetmelikteki istisnalar dışında).

Engellilere ayrılmış park alanları.

Genelgede, belediyelerin en kısa sürede motosikletler için özel park alanları belirlemesi gerektiği vurgulandı. Valilik, kaldırımlar, yaya yolları ve meydanlarda motosiklet parkına izin verilmeyeceğini, trafiğe kapalı alanlara motosikletle girilmesine ise “kesinlikle müsaade edilmeyeceğini” açıkladı.

Genelgede şu ifadelere yer verildi: