İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
Yayınlanma:
İstanbul'un Tuzla ilçesi içerisinde kauçuk ve karton olduğu öğrenilen fabrikada, yangın çıktı. Yangın nedeni henüz öğrenilemedi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde ayngın çıktı. Kauçuk ve karton fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibi peş peşe olay yerine gitti. Ekipler yangına müdahale etti.
Hızlı müdahale sayesinde yangın söndürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İBB'ye bağlı itfaiye ekipleri sosyal medyadan açıklama yaptı. İstanbul İtfaiyesi isimli hesaptan, "Tuzla Tepeören Mahallesi Yurttaş Sokak’ta kauçuk ve karton üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın ekiplerimiz tarafından söndürüldü." açıklaması yapıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)