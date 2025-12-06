İstanbul Tuzla'da fabrika yangını

İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
Yayınlanma:
İstanbul'un Tuzla ilçesi içerisinde kauçuk ve karton olduğu öğrenilen fabrikada, yangın çıktı. Yangın nedeni henüz öğrenilemedi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde ayngın çıktı. Kauçuk ve karton fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibi peş peşe olay yerine gitti. Ekipler yangına müdahale etti.

Hızlı müdahale sayesinde yangın söndürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kumaş baskı fabrikasında yangın!Kumaş baskı fabrikasında yangın!

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İBB'ye bağlı itfaiye ekipleri sosyal medyadan açıklama yaptı. İstanbul İtfaiyesi isimli hesaptan, "Tuzla Tepeören Mahallesi Yurttaş Sokak’ta kauçuk ve karton üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın ekiplerimiz tarafından söndürüldü." açıklaması yapıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Türkiye
Kafası kesilen çobanın son görüntüsü ortaya çıktı
Kafası kesilen çobanın son görüntüsü ortaya çıktı
Şehir hastaneleri için ‘tiksindirici borç’ çıkışı
Şehir hastaneleri için ‘tiksindirici borç’ çıkışı
MHP'nin teklifi emeklinin dişinin kovuğuna bile gitmedi
MHP'nin teklifi emeklinin dişinin kovuğuna bile gitmedi