Kumaş baskı fabrikasında yangın!
Yayınlanma:
Bakırköy’de 2 katlı kumaş baskı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokak’ta bulunan 2 katlı kumaş baskı fabrikasında çıktı.
KISA SÜREDE BÜYÜYEN ALEVLER YAKLAŞIK BİR SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören iş yeri çalışanları durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale eden çok sayıda itfaiye ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)