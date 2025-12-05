Kumaş baskı fabrikasında yangın!

Yayınlanma:
Bakırköy’de 2 katlı kumaş baskı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Bakırköy’de 2 katlı kumaş baskı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

5 katlı binanın çatısında yangın! Bitişikteki iki binaya sıçradı5 katlı binanın çatısında yangın! Bitişikteki iki binaya sıçradı

Yangın, saat 18.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokak’ta bulunan 2 katlı kumaş baskı fabrikasında çıktı.

KISA SÜREDE BÜYÜYEN ALEVLER YAKLAŞIK BİR SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören iş yeri çalışanları durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale eden çok sayıda itfaiye ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
Türkiye
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Depremzedeler çıksın diye elektrikleri kestiler! Kış günü çocuklarımızla ne yapacağız?
Depremzedeler çıksın diye elektrikleri kestiler! Kış günü çocuklarımızla ne yapacağız?