5 katlı binanın çatısında yangın! Bitişikteki iki binaya sıçradı
Yayınlanma:
Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında alevler bitişiğindeki 2 binanın çatısına da sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında alevler bitişiğindeki 2 binanın çatısına da sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

BİTİŞİKTEKİ İKİ BİNANIN ÇATISINA SIÇRADI

Yangın, saat 15.30 sıralarında Kanarya Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler bitişiğinde bulunan 2 binanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Çatıların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatırken çatılarda hasar oluştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
