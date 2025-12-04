Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada yangın: 3 yaralı

Yayınlanma:
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesi Sefa Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede yoğun dumanın üst katlara yayılmasına neden oldu.

Alevleri fark eden binadaki bazı kişiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken, yoğun duman nedeniyle üst katlarda yaşayanlar evlerinde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

istanbul-gaziosmanpasada-4-katli-bina-1047633-310876.jpg

ÇIĞLIK ANLARI KAYDEDİLDİ

Yangın sırasında yaşanan panik dolu anlar, sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, binada yaşayan kişilerin yoğun dumanın kapladığı balkona çıkarak çığlık attıkları ve yardım istedikleri anlar yer aldı.

İtfaiye ekipleri, mahsur kalan kişileri kurtarmasının ardından yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yangında dumandan etkilendiği belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

