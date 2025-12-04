TÜİK masal anlatıyor emekli can çekişiyor! 61 yaşındaki kalp hastası hamallığa mahkum ettiler

TÜİK ve ENAG’ın açıkladığı kasım ayı enflasyon verileri tartışmaları beraberinde getirirken, rakamların sokaktaki karşılığı Eskişehir’de dramatik bir tabloyla gün yüzüne çıktı. Açıklanan oranların çarşı-pazardaki yangını söndürmediğini belirten vatandaşlar tepkili. Bu tablonun en çarpıcı örneği ise emeklilik günlerini dinlenerek geçirmek yerine, kalp rahatsızlığına rağmen ikinci el eşya dükkanlarının önünde hamallık yaparak geçim mücadelesi veren 61 yaşındaki İlhan Azboy oldu.

"SOBANIN ARKASINDA YATMAK VARKEN İŞ BEKLİYORUM"

Eskişehir'de ikinci el eşya alım-satımı yapan dükkanların olduğu bölgede "iş çıkar mı" umuduyla bekleyen İlhan Azboy, emekli maaşının yetersizliği nedeniyle ilerleyen yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen çalışmak zorunda kaldığını anlattı.

10 yıllık emekli olduğunu belirten 61 yaşındaki Azboy, yaşadığı zorluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Emekli olarak burada iş bekliyorum. Maaşımız az olduğundan dolayı yetmiyor. Benim düzenim düzgün olsa burada iş beklemem herhalde. Kalp hastası olmama rağmen hamallık yapıyorum ben yetmediği için 61 yaşındayım. İş bekliyorum, o da olursa. Üç dört günde bir iş çıkıyor. Biri buzdolabı alacak da çıkaracağız da... Yoksa belli bir işimiz yok. Maaşımıza katkı olsun, evimizin ekmeğine katkı olsun diye burada beklenti içindeyiz. Bir miktarı da yok, adam bize ne verirse eyvallah deyip çekilip gidiyoruz. Zorluğundan ziyade beklenti, umut, acaba evimize bir katkımız olur mu? Yetmediğinden, yetse ben niye bekleyeyim ki burada. Ben de gider sobanın arkasında yatarım."

"TAVUK ETİ LÜKS OLDU"

Alım gücünün düşmesiyle birlikte sofradaki dengelerin de değiştiğine dikkat çeken Azboy, gıda fiyatlarındaki artışa, "Tavuk eti bile bize lüks oldu. Eskiden tavuk eti en son kullandığımız şeydi, şimdi lüks oldu" dedi.

RAKAMLARIN SAVAŞI: TÜİK VE ENAG ARASINDAKİ UÇURUM

Vatandaşın geçim derdi sürerken, kasım ayı enflasyon verileri de açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyonunu yüzde 0,87, yıllık enflasyonu ise yüzde 31,07 olarak duyurdu. Buna karşın Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), kasım ayı enflasyonunu yüzde 2,13, yıllık enflasyonu ise yüzde 56,82 olarak hesapladı. İki kurum arasındaki bu veri makası, vatandaşların tepkisini çekti. Eskişehirliler, resmi verilerin gerçeği yansıtmadığını ve yeni yılda emekliye düşük zam yapmak amacıyla oranların "kağıt üzerinde" düşük tutulduğunu savundu.

"BİZİM ENFLASYONUMUZ YÜZDE 80"

Açıklanan resmi rakamların sokaktaki fiyat artışlarıyla örtüşmediğini vurgulayan Mutlu Bozkurt, kendi hissettikleri enflasyonun yüzde 70-80 bandında olduğunu belirtti. Bozkurt, tepkisini şöyle ifade etti:

"Enflasyon düştü deniyor. Ama bir yere bir şey almaya gittiğinizde, markete, bakkala her gittiğinizde fiyat artmış oluyor. Bugün bir ürün aldın, haftaya gidiyorsun fiyatı değişmiş oluyor. Artışlar da yüksek. Nasıl yüzde 31 enflasyon? Emekliye, memura zam yapmaya gelince yüzde 35, ama diğer ürünlere, vergilere gelince yüzde 50, yüzde 60. Yüzde 31 nasıl oluyor biz de anlamadık. Her gün her şeyin fiyatı yükseliyor. Bizim enflasyonumuz onların enflasyonunun iki katından fazla. Yüzde 70, yüzde 80 civarında vardır. Belki daha fazladır. Yüzde 35 kâğıt üzerinde enflasyon. Emekliye ne kadar düşük zam verirsek düşüncesiyle açıklanmış rakamlar. Paranın değeri yok."

"2026'DA 2025'İ MUMLA ARAYACAĞIZ"

Gelecekten umutlu olmadıklarını ve alım gücünün her geçen gün eridiğini belirten bir diğer vatandaş Şenol Toprak ise karamsar bir tablo çizdi. Toprak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TÜİK’in açıklamış olduğu rakamlar gerçeği yansıtmadığı için bize de gerçek rakamlar emekli olarak yansımayacak. Dolayısıyla çok kötü bir 2026 bizi bekliyor. Her geçen gün alım gücümüz daha geriye düşüyor. Herhalde 2025’i 2026’da arayacağız. Bizim enflasyonumuz yüzde 70, yüzde 80. Biz ENAG’ı baz alacağımız için ki ENAG bile gerçeği yüzde 100 yansıtmıyor. Ona göre değerlendirirsek hiç de iyi bir durum bizi beklemiyor."

