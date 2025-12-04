En düşük emekli maaşının kaç lira olacağını açıkladı: Tersine dönecek zam oranını anlattı

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emeklilerin zam beklentisinde son viraja girildi. Maaşlardan zamlara kadar net rakamlar için sadece Aralık ayı ve dolayısıyla yıllık enflasyon verisi beklenirken uzman isimlerden tek tek açıklamar ve tahminler gelmeye başladı.

Hürriyet ekonomi yazarı Noyan Doğan'da eldeki verilerle net rakamları aktarırken yıl sonu için beklentileri anlattı.

Asgari ücret kaç lira olacak emekli ne kadar zam alacak? Canlı yayında tek tek açıkladı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ KAÇ LİRA OLACAĞINI AÇIKLADI

Emeklilerin yılda 2 kez zam aldıklarını ve zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirlendiğini hatırlatan Doğan, 6 aylık enflasyondan kaynaklı oluşan zam farkının maaşlara yansıtıldığına dikkat çekti. Buna göre; 8. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur emeklileri ile görevdeki memurlar, 2026’nın ocak-haziran döneminde maaşlarını yüzde 11 zamlı alacak. Enflasyonun bunun üzerinde çıkması halinde de enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak.

SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri de senede iki defa zam alırken zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre belirleniyor. Emeklilere faklı zam tarifelerinin uygulandığı sistemden enflasyon farkı alınması netleşirken kasım ayı enflasyon verisine göre memur ve emeklileri için şimdiden yüzde 17.55 oranında maaş zammı oluşmuş durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon oranına göre şimdiden yüzde 11.20’lik zam kesinleşti.

Temmuz-kasım enflasyon verilerine göre en düşük memur emekli aylığı ek ödeme dahil 27 bin 693 liraya çıkıyor ancak Memur ve emeklileri ile SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin 2026 zamlı maaşları temmuz-aralık enflasyonu açıklandığında, yani 3 Ocak 2026’da netleşecek.

2025 yılsonu enflasyon tahmini Merkez Bankası’na göre yüzde 31-33 bandında gerçekleşirse yüzde 31 enflasyon gerçekleşmesi durumunda 6 aylık enflasyon da yüzde 12’lerde olacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2026’da maaşlarını yüzde 12 zamlı alacaklar. Enflasyonun yüzde 33 olması durumunda ise 6 aylık enflasyon yüzde 14’lerde olacağından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14’e çıkacak. MB'nin tahminleri gerçekleşirse yeni yılda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12 ila 14 arasında maaş zammı alacaklar.

Ocak 2026 zammıyla birlikte en düşük emekli aylığı da artacak. 2025’in ocak ayında 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşı, Temmuz 2025 zammıyla birlikte 16 bin 881 TL’ye yükseltildi. En düşük emekli aylığının yeni senede 19 bin liranın biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

TERSİNE DÖNECEK ZAM ORANINI ANLATTI

Memur emeklileri ile görevdeki memurlar ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 11’lik zam ve enflasyon farkı ile birlikte 2025 temmuz-aralık enflasyonuna paralel yüzde 18’lerde maaşlarını zamlı alacaklar. 6 aylık enflasyonun yüzde 14’lerde olması halinde ise maaş zammı yüzde 20’lere yükselecek. Buna göre de memur ve emeklileri yeni yılda yüzde 18 ila yüzde 20 arasında maaşlarını zamlı alacaklar. Toplu sözleşmeye göre de memur ve emeklilerinin taban aylıklarına 2026’nın ilk ayı içinde 1000 TL ilave ücret ödenecek.

2026’nın ocak ayında geçmiş yıllara göre farklı bir durum daha yaşanacak ve memur emeklilerinin maaş artışları ile toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 11 zam nedeniyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı arasında enflasyona göre 6 puanlık fark oluşacak.

Son iki yıldır bu fark SSK ve Bağ-Kur emeklileri lehine seyrederken işçi ve Bağ-Kur emeklileri daha yüksek maaş zammı almışlardı. 2026’nın ocak ayında bu durum tersine dönecek ve memur emeklilerinin maaş zammı daha yüksek olacak.