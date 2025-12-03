Asgari ücret kaç lira olacak emekli ne kadar zam alacak? Canlı yayında tek tek açıkladı

Milyonlarca dar gelirli ve maaşı asgari ücrete endeksli çalışan ile emeklilerin gözü kulağı TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerindeydi. TÜİK Kasım ayı enflasyonunu yüzde 0,87 yıllık enflasyonu ise 31,07 olarak açıkladı.

Beklenen oranın çok altında gelen aylık enflasyon verisi 'Ekonomi yönetiminin açıkladığı yüzde 31-32'lik tahminlere uydurulmaya çalışılıyor' eleştirisine neden olurken 5 aylık enflasyon farkının netleşmesi ile zam tablosu da netleşti. Nihai zamlar ise Aralık ayı verisinin açıklanması ve yıllık enflasyon oranının resmiyet kazanmasıyla belli olacak.

ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

AKP iktidarı ekonomi yönetiminin talebi doğrultusunda emekliye 'refah payı' uygulamasını kaldırırken maaşlara yalnızca enflasyon farkı eklemesi yapacak.

Vatandaşın talebine rağmen bu yıl da uygulamada herhangi bir değişikliğe gidilmesi beklenmezken mevcut verilere göre zam hesaplamalarında son durum şu şekilde:

Kasım ayına ait enflasyon verisiyle emekli ve memurun yeni yılda alacağı enflasyon farkının 5 aylık bölümü yüzde 11,12 olarak kesinleşti. Ocak ve Temmuz aylarında, kendilerinden önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı kadar zam hakkı elde eden SSK ve Bağ-Kur emekliler Kasım ayı verileriyle şimdiden yüzde 11,21 oranında zammı hak etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri için de yüzde 5,91’lik enflasyon farkı oluştu. Bu orana toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin Kasım ayı sonu itibarıyla hak ettiği toplam zam oranı yüzde 17,57 olarak netleşti.

CANLI YAYINDA TEK TEK AÇIKLADI

Yıl sonu için enflasyon tahminleri ve maaş zamları için tahminler netleşirken ekonomistlerin genel beklentilerine göre yeni yılda en düşük emekli maaşı 19 bin TL seviyelerine yükselecek.

TÜİK'in 'şaşkına çeviren' enflasyon oranları üzerinden anlık hesaplama yapan SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise katıldığı canlı yayında hem Aralık ayı enflasyonunu hem de bu oran üzerinden zam tahminini açıkladı.

​​​​​​​

ENAG'ın enflasyon verisinin yarısının da altında gelen TÜİK verisini "şaka gibi" bulan Erdursun şunları söyledi:

"Şaka gibi. %0.87 açıklandı. ENAG'ın neredeyse yarısının da altı. Şu anki verilere göre 5 aylık enflasyon verisi netleşti. TÜİK'in bu %0.87'lik verisiyle beraber, Aralık ayında da %1 civarı bir enflasyon çıkarsa 6 aylık enflasyon %31-32 bandında kalacak gibi görünüyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri sadece enflasyon farkını alacakları için zam oranı %12.3 civarında bir fark oluşacak. Kümülatif hesapla %37-38 bandına denk gelebilir ancak yayındaki anlık hesap %12.3 ek fark üzerinedir. Memur ve memur emeklileri, enflasyon farkı artı toplu sözleşme ile zam oranı %18.7 fark alacaklar.

Yani Memur emeklisi ile SSK/Bağkur emeklisi arasında yaklaşık %6.4'lük bir fark oluşacak. Hükümet muhtemelen SSK ve Bağkur emeklisine "Refah Payı" vererek bu oranı memur emeklisiyle eşitlemeye çalışacaktır.

Vatandaşın hissettiği enflasyon ile TÜİK'in açıkladığı arasında uçurum var. TÜİK %0.87 açıklasa da, çarşıda fiyatlar %10-20 artmış durumda. Bu, emeklinin cebinden paranın çalınması demektir.

En düşük emekli aylığı, şu anki verilere göre kök maaş üzerine %38 civarı bir artış gelse bile 10.000 TL'yi zor bulur. Hükümetin bunu 11-12 bin TL bandına çekmesi gerekebilir. Memur zammı toplu sözleşme farkıyla %50'ye yaklaşacaktır. Asgari ücret, yılda tek zam olacağı için %50 civarı bir artışla 17.000 TL bandına gelecektir.