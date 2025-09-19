İstanbul Boğazı'ndaki kazada 2 gözaltı

Beşiktaş - Üsküdar seferini yapan yolcu motoru ile boğazdan geçen kargo gemisi çarpıştı. Kazada 12 yolcu yaralandı. Yaralanan 12 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika | Boğaz'da korku dolu anlar: Yolcu motoru kargo gemisiyle çarpıştı

Kazada denize düşen kimse olmadığı belirlenirken, yolcu motorundaki 12 kişinin yaralandığı tespit edildi. Kuru yük gemisi ise, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından güvenli bir alana çekilerek, hasar tespiti amacıyla demirletildi.

KAPTANIN ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Halktv.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, kuru yük gemisiyle çarpışan Kamil Sayın isimli yolcu motorunun kaptanın alkollü olduğu iddia edildi.

İKİ KAPTAN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kazaya karışan "Artvin" isimli geminin kaptanı ile "Kamil Sayın" isimli yolcu motorunun kaptanı gözaltına alındı.