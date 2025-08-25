Son Dakika | İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücü için soruşturma başlatıldı

Son Dakika | İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücü için soruşturma başlatıldı
Son dakika... İstanbul'daki uluslararası yüzme yarışmasında 2800 yüzücü ile birlikte yarışan ve bir daha haber alınamayan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov için Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Boğazı’nda dün Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin düzenlediği 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na yaklaşık 2 bin 800 sporcu katıldı.

Sporcular Kanlıca Vapur İskelesi’nden başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’na kadar yüzdü. Yarışın sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi. Ancak Rus yüzücü ve antrenör Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı fark edildi.

Svechnikov’un kaybolduğu yaklaşık 12 saat sonra anlaşıldı. İhbar üzerine İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik devreye girdi. Arama çalışmalarının boğazda sürdüğü bildirildi.

Rus yüzücünün 23 Ağustos’ta İstanbul’a gelerek Beyoğlu’ndaki bir otele yerleştiği öğrenildi. Kaybolmadan önceki son fotoğrafının Rus basınında paylaştı.

Pravda’nın haberine göre bazı görgü tanıkları sırtüstü yüzen birini gördüklerini, sporcuya kramp girip akıntıya kapılmış olabileceğini söyledi. Katılımcılar ise yeterli sayıda kurtarma botu bulunmadığını belirterek organizasyonu eleştirdi.

Organizasyon komitesi arama çalışmalarının Sahil Güvenlik ile birlikte sürdüğünü açıkladı. Ancak Svechnikov’un ailesi REN TV’ye yaptığı açıklamada, “Orada tek bir kurtarma botu bile yoktu” diyerek organizasyona tepki gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekol'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Svechnikov'un kayboluşu ile ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA! AYAKLARINDA ÇİP VARMIŞ

İstanbul Valiliği'nden, Andreevich Svechnikov ile ilgili açıklama yapıldı:

"Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Yarışa, 81 ülkeden 2800'den fazla sporcu katılmıştır. Kanlıca - Kuruçeşme arasındaki 6.5 km'lik parkurda yapılan yarış sonunda yapılan kontrollerde, yarışa Rusya Federasyonu'ndan katılan 30 yaşındaki profesyonel yüzme antrenörü Nikolai Andreevich Svechnikov'un bitiş noktasına gelmediği tespit edilmiştir. Güvenlik kamerası görüntüleri ve yüzücülerin ayaklarına takılı çipler kontrol edildiğinde, şahsın başlangıç noktasından yarışa başladığı, ancak bitiş noktasında denizden çıkış yapmadığı anlaşılmıştır. Sahil güvenlik unsurları olayın ardından, parkur çevresinde ve İstanbul Boğazı boyunca arama tarama faaliyetlerine başlamış, ancak şahsa ait bir unsura rastlamamıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

