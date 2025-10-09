Son Dakika | İstanbul Altın Rafinerisi operasyonunda 20 tutuklama
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. soruşturmasında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ'NE OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 23 kişi 6 Ekim'de gözaltına alınmıştı.
Hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı iddia edilen, toplam 23 şüpheli'den 20'si hakkında savcılık tutuklama talep ederken, 2 kişi için adli kontrol talep etmişti. 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.
20 KİŞİ TUTUKLANDI
‘Suç örgütü kurmak, suç örgütüne üye olmak ve Kamu zararına dolandırıcılık’ suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 20 şüpheli tutuklandı.
Halktv.com.tr'den gazeteci Dinçer Gökçe'nin belirttiğine göre; tutuklanan 20 kişi arasında Özcan Halaç, Ayşen Esen, Onur Gayetlioğlu, Mehmet Yaşar Yüceoğlu, Erkam Halaç, Cihangir Alparslan Çelik, Özlem Kocatüfek, Cenk Kocatüfek ve Halil İbrahim Selcen de yer aldı.