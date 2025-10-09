Son Dakika | İstanbul Altın Rafinerisi operasyonunda 20 tutuklama

Son Dakika | İstanbul Altın Rafinerisi operasyonunda 20 tutuklama
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. soruşturmasında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 20 şüpheli, tutuklandı.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. soruşturmasında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ'NE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 23 kişi 6 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

yeni-proje-8-001.jpg

Hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı iddia edilen, toplam 23 şüpheli'den 20'si hakkında savcılık tutuklama talep ederken, 2 kişi için adli kontrol talep etmişti. 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyondan sonra akıllara geldi: Trabzon yaylaları Halaç'a açılmıştıİstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyondan sonra akıllara geldi: Trabzon yaylaları Halaç'a açılmıştı

20 KİŞİ TUTUKLANDI

‘Suç örgütü kurmak, suç örgütüne üye olmak ve Kamu zararına dolandırıcılık’ suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 20 şüpheli tutuklandı.

Halktv.com.tr'den gazeteci Dinçer Gökçe'nin belirttiğine göre; tutuklanan 20 kişi arasında Özcan Halaç, Ayşen Esen, Onur Gayetlioğlu, Mehmet Yaşar Yüceoğlu, Erkam Halaç, Cihangir Alparslan Çelik, Özlem Kocatüfek, Cenk Kocatüfek ve Halil İbrahim Selcen de yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Türkiye
Son Dakika | İsrail'in alıkoyduğu milletvekilleri İstanbul'da
Son Dakika | İsrail'in alıkoyduğu milletvekilleri İstanbul'da
'Babam savcı' demişti: Polise zorluk çıkaran 2 kişi tutuklandı
'Babam savcı' demişti: Polise zorluk çıkaran 2 kişi tutuklandı