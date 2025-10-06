İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyondan sonra akıllara geldi: Trabzon yaylaları Halaç'a açılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere yönelik operasyon düzenlendi.

Halaç ailesine ait şirket, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2024 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 5. sırada yer alıyordu.

BİLAL ERDOĞAN AYRINTISI

Halaç ailesine ait olan şirketin yönetim kurulu başkanlığı Ayşen Esen yapıyor, başkanvekilliği koltuğunda da Erkam Halaç oturuyor. TBMM 21., 22. ve 23. Dönem AKP İstanbul Milletvekili olan İrfan Gündüz, İstanbul Altın Rafinerisi’nin yönetim kurulu üyesi.

İrfan Gündüz aynı zamanda İbn Haldun Ünivesitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürütüyor. Söz konusu üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ise AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan.

SUÇLAMA NE?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 şüphelinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı ifade edildi.

Operasyon kapsamında İstanbul genelinde 24 adrese baskın düzenlendi. 23 kişi hakkında yakalama kararı verildi, 21 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTI KARARI VERİLENLER

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden bazıları şöyle: İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Anonim Şirketi sahibi Özcan Halaç, Genel Müdürü Ayşen Esen, Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halk Bankası çalışanı Betül Saraç, İstanbul Altın Rafinerisi şirketi çalışanı Erkam Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi çalışanı Bülent Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Müdürü Erman Dönmez, Yalçıntaş Kıymetli Madenler Ticaret Limited Şirketi çalışanı İbrahim Sontur, Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme Anonim Şirketi Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu, İstanbul Gümüş Rafinerisi Anonim Şirketi İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bağlı şirketler şöyle:

GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş. İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.

MADEN SAHASINDA ASLAN PAYI HALAÇ AİLESİNE

Ankara’da Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nde (MAPEG) 1 Mart 2024'te düzenlenen ihalelerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021'de önce sınırlarını değiştirdiği iki yayla madenciliğe açıldı.

Bahadır Özgür'ün Mart 2024'teki haberine göre Trabzon'daki Araklı Pazarcık Yaylası ile Araklı Yeşilyurt Yılantaş Yaylası’nda altın ruhsatlarından en pahalı ruhsatı 840 milyon lira ile Sayer Enerji almıştı.

Şirket 6 Şubat 2020’de İstanbul’da kuruldu. Şirketin nihai adres ise İstanbul Altın Rafinerisi AŞ.’nin sahibi olan Halaç ailesi. Yani daha geçen sene bu şirkete devasa bir alanda madencilik yapması için ruhsat verildi.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

Şirketin yönetim kurulu başkanlığını Ayşen Esen, başkanvekilliğini Erkam Halaç yürütüyor. TBMM 21., 22. ve 23. dönem AKP İstanbul Milletvekili olan İrfan Gündüz, şirketin yönetim kurulunda yer alıyor. Gündüz’ün gözaltı kararı verilen isimler arasında olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Soruşturma kapsamında, Merkez Bankası tarafından yayımlanan “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, ihracat yapan şirketlere döviz tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği sağlandığı belirtildi.

İddialara göre, bazı altın şirketi sahipleri ve çalışanları, yasal çerçevede altın ithal ederek bu desteği almak için hileye başvurdu. Şirketlerin ithal ettiği altınlar, yerli altın ocaklarında eritilip asit solüsyonlarla işlenmiş gibi gösterildi, ardından yurt dışına çıkarıldı ve bu süreçten döviz kazancı sağlandı. Ayrıca, söz konusu ihracat üzerinden yüzde 3 devlet desteği alındı. Tüm bu işlemler organizasyon içinde ve sistemli şekilde yürütüldü.

543 MİLYON DOLAR İHRACAT ÜZERİNDEN YÜZDE 3 DESTEK

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Altın Rafinerisi ve bağlı şirketlerin bazı yöneticileri ile çalışanlarının, 30 kişi üzerine 24 yeni şirket kurduğu, bu şirketler üzerinden 543 milyon 634 bin 253 dolar değerinde ihracat yapıldığı ve yüzde 3 devlet desteği alındığı öne sürüldü.

Şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KİMİN?

Ömer Halaç, 1996 yılında devlet tarafından kurulan İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'nin çoğunluk hisselerini 2002'de satın almıştır. İstanbul Altın Borsası, Vakıfbank'ın da ortağı olduğu İstanbul Altın Rafinerisi'nin yüzde 99 hissesi Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Halaç Ailesi'ne ait bulunmaktadır.

Bugün yaşasa Türkiye'nin en zenginlerinden biri olacak olan Ömer Halaç, 2008'de Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki altın madenini ziyarete gittiğinde kendisini ısıran sinekten kaptığı sıtma mikrobuyla hayatını kaybetti. Onun 2002 senesinde devletten satın aldığı İstanbul Altın Rafinerisi bugün Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri haline geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç tarafından imzalanan Ömer Halaç İşitme ve Görme Engelliler Okulu’nun 2015 yılında yapılan açılışı yine Erdoğan tarafından yapıldı. Rize’de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde engelli çocuklara gösterdikleri duyarlılık ve hayırseverlikte dolayı Halaç Ailesine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür plaketini Macide Halaç ve Fazlı Halaç’a takdim etti.

Ömer Halaç'ın 2002 senesinde devletten aldığı şirket ve en büyük 500 sanayi şirketi sıralamasında üst sıralarda yer alan Gramaltın adlı şirket de Ömer Halaç'ın sağlığında iş dünyasına liderliğini yaptığı Afyon Emirdağlı Halaç ailesi tarafından kurulmuştu. Halaç ailesi bugün Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri.

2002 yılında İstanbul Altın Rafinerisi'ni aldıktan sonra onun işleyeceği altınları tedarik etmesi için Afrika'da işte Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir altın madeni aldı. 2008 senesinde bu madeni ziyarete gitti. O madende Anofel adlı sinek tarafından ısırıldı. Oradan Kırgızistan'a geçti ve hastalandı.

İstanbul Altın Rafinerisi devlet tarafından Türkiye'yi altında bölgesel bir merkez yapmak için 1996'da Altın Borsası'yla eş zamanlı olarak kurulmuştu. Ancak istenen noktaya ulaşamadı. Ortakları arasında kamu kurumları, Hazine, Şekerbank, Vakıfbank vardı. Büyüyemeyince 2002 senesinde işte Halaç ailesine, Ömer Halaç'a satıldı.

Ömer Halaç hayatını kaybettikten kısa süre sonra sermaye artırımı gerçekleştirildi. Eşi İlknur Halaç kayınbiraderi Avukat Özcan Halaç'tan borç alarak sermaye artırımına bir miktar ama sınırlı bir miktarda katıldı. Ömer Halaç'ın hisse verdiği kardeşi Avukat Özcan Halaç'ta sermaye artırımına katıldı. Avukat Özcan Halaç bir anda %51 hisseye ulaşarak İstanbul Altın Rafinerisi'nin patronu haline geldi.

Bugün İstanbul Altın Rafinerisi'nin yönetim kurulu başkanı geçmişte CEO yani icra kurulu başkanı yani profesyonel yönetici olarak işin başına koyduğu Ayşem Esen İstanbul Altın Rafinerisi'nin yönetim kurulu başkanı olarak gözüküyor. Ancak İstanbul Altın Rafinerisi'nin Halaç ailesine ait olduğunu ve asıl büyük hissedarın da Özcan Halaç olduğunu biliniyor. Özcan Halaç aynı zamanda Kuyumcukent'inde yönetim kurulu başkanı.