Son Dakika | İsrail'in alıkoyduğu milletvekilleri İstanbul'da
Gazze'deki ablukayı aşmak için yola çıkan Sumud Filosu'nda bulunan 3 Türk milletvekili İsrail güçlerince gözaltına alınmıştı. İsrail'den sınır dışı edilen Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ü taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.
Gazze'ye yardım götürmek isteyen Sumud Filosu'na düzenlenen baskında aralarında Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün de bulunduğu çok sayıda kişi İsrail güçlerince alıkonulmuştu.
Ketziot Cezaevi'nde tutulan milletvekilleri Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye sınır dışı edildi.
Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ü taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı.
