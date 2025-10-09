Son Dakika | İsrail'in alıkoyduğu milletvekilleri İstanbul'da

Son Dakika | İsrail'in alıkoyduğu milletvekilleri İstanbul'da
Yayınlanma:
Gazze'deki ablukayı aşmak için yola çıkan Sumud Filosu'nda bulunan 3 Türk milletvekili İsrail güçlerince gözaltına alınmıştı. İsrail'den sınır dışı edilen Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ü taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

Gazze'ye yardım götürmek isteyen Sumud Filosu'na düzenlenen baskında aralarında Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün de bulunduğu çok sayıda kişi İsrail güçlerince alıkonulmuştu.

Ketziot Cezaevi'nde tutulan milletvekilleri Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye sınır dışı edildi.

1536x864-cmsv2-de8de355-6e1e-55fb-8152-705a3c3c5750-9504412.webp
Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan - Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün - Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca

İSRAİL'İN ALIKOYDUĞU MİLLETVEKİLLERİ İSTANBUL'DA

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ü taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

