Son dakika | İmamoğlu hakkında tutuklama kararının ardından Özgür Özel'den açıklama
Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel adliye önünde açıklama yaptı. Özel, "Bugün bir bitiş değil, başlangıçtır. Biten bir şey varsa bu acizler bitmiş, onlar yolun sonuna geldi, biz daha başındayız" dedi.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün bir bitiş değil, başlangıçtır. Biten bir şey varsa bu acizler bitmiş, onlar yolun sonuna geldi, biz daha başındayız"

"Millet her şeyi görüyor. Biz buna teslim olmayız. Millet bizimle beraberdir."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
Tutuklama kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Son dakika | İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında karar