İBB soruşturmasında kırmızı bülten kararı

Yayınlanma:
Son dakika haberi... İBB soruşturmasında Emrah Bağdatlı ve Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

İBB'ye yönelik ilki 19 Mart tarihinde başlayan operasyonlar dalgalar şeklinde devam etti. Aralarında cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediye başkanları dahil 100'den fazla isim bu operasyonlar kapsamında tutuklandı.

İKİ İSİM HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN KARARI

İBB soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un yardımcısı Emrah Bağdatlı ve Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten kararı çıkartıldı.

ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANMIŞTI

Başsavcılık, soruşturma kapsamında Gülibrahimoğla ait el konulan şirketlerine kayyum atanmasını talep etmişti. Savcılığın bu talebinin ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, talep doğrultusunda Gülibrahimoğlu şirketlerine kayyım atanmasına karar vermişti.

Önceki zamanlarda da İBB'ye yönelik soruşturmada tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un yardımcısı Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

