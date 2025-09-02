Son Dakika |Gürsel Tekin üyelik aidatını dün ödemiş!

Yayınlanma:
Son Dakika haberi... CHP İstanbul İl Yönetimi'ne mahkeme kararıyla kayyum atanan Gürsel Tekin'in, üyelik aidatını dün ödediği ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline dair mahkeme süreci, tartışmalı bir tablo ortaya çıkardı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 27 Ağustos’ta davacı Özlem Erkan tarafından sunulan dilekçede yer alan “sayın mahkemenin tedbir kararı vermesi halinde kayyum olarak atanması için sunduğumuz liste ektedir” ifadesini dikkate alarak, dilekçedeki isimleri geçici yönetim olarak görevlendirdi. Böylece, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınırken, yerine Gürsel Tekin’in başında olduğu geçici kurul atandı.

Mahkeme kararının ardından gözler, daha önce partisinden istifa ettiğimi açıklayan ancak bu kararını hayata geçirmeyen Gürsel Tekin’e çevrildi.

Tekin’in, mahkeme kararından bir gün önce parti üyeliğini devam ettirmek için üyelik aidatını yatırdığı ortaya çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

