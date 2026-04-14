Son Dakika | Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheli için gözaltı kararı

Son Dakika | Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheli için gözaltı kararı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... 2020 yılında Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 7 ilde 13 şüpheli hakkında cinayetten gözaltı kararı verilirken, halihazırda gözaltına alınan şüpheliler arasında dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel de bulunuyor.

Tunceli'de Munzur Üniversitesi'nde öğrenci olan Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada, yıllar sonra önemli bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında 7 ilde 13 şüpheli hakkında cinayet şüphesinden gözaltı kararı verildi.

DÖNEM VALİSİNİN OĞLU DA GÖZALTINDA

Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında, dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu öğrenildi. Sonel'in İstanbul'da gözaltına alındığı belirtildi. Sonel'in yanı sıra hakkında gözaltı kararı bulunan 13 kişiden 11'inin de halihazırda gözaltına alındığı bildirildi.

GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTESİ

Hakkında gözaltı kararı verilen 13 kişiden gözaltına alınan 11 kişinin listesi şöyle açıklandı:

1-Zeinal ABAKAROV: ALANYA (Gülistan'ın sevgilisi)
2-Engin YÜCER: ALANYA (Zeinal'ın eski polis olan üvey babası)
3-Cemile Yücer: ALANYA (Zeinal'ın annesi)
4-Uğurcan AÇIKGÖZ: ANTALYA MERKEZDEN (Mustafa Türkay Sonelin o dönem ve halen yakın arkadaşı kamera kaydında yer alan şahıs)
5-Erdoğan ELALDI: ANTALYA MERKEZ (O dönem Tunceli İl Özel İdarede çalışan kişi)
6- Mustafa Türkay SONEL: İSTANBUL ATAŞEHİR (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel'in oğlu)
7.⁠ ⁠Gökhan ERTOK: ANKARA (İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)
8.⁠ ⁠Savaş GÜLTÜRK: ELAZIĞ (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)
9.⁠ ⁠Süleyman ÖNAL: TUNCELİ (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)
10.⁠ ⁠Celal ALTAŞ: TUNCELİ
11.⁠ ⁠Nurşen ARIKAN: TUNCELİ

NE OLMUŞTU?

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmuştu. Yapılan soruşturmada, yurttan ayrıldıktan sonra bir minibüse bindiği tespit edilmiş ancak sonrasında nereye gittiği bulunamamıştı. Telefonunun son sinyali Uzunçayır Barajı'nda tespit edildi. Cansız bedeni aylarca barajda aranmasına rağmen bulunamadı. Soruşturma uzun süre ilerleyemezken, Doku'nun ailesi yıllardır adalet mücadelesi veriyor. Yeni gözaltı kararlarıyla birlikte dosyada yeniden harekete geçildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
