Gülistan Doku'nun ablasından yeni açıklamalar: 6 yıl sonra bir sır öğrendik

6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, kardeşinin kaybolduğu günden beri "intihar" söyleminin öne çıkarılarak kamuoyunun yanıltıldığına dikkat çekti.

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Gülistan ile ilgili soruşturmanın cinayet ekseninde ilerlediğini ve süreci değiştirecek yeni bilgi ve belgelere ulaşıldığını açıkladı.

Abla Aygül Doku, dönemin Tunceli Valisi ve bazı kamu görevlilerini işaret ederek, soruşturmanın ilk günden itibaren "intihar" iddiası etrafında şekillendirildiğini söyledi. Aygül Doku, dosyanın artık cinayet şüphesiyle ele alındığını ve kamuoyuyla paylaşılamayan kritik bilgilere ulaşıldığını söyledi.

"DOSYANIN ÜZERİ ÖRTÜLDÜ"

Evrensel’den Elif Ekin Saltık’a konuşan Aygül Doku, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in süreci doğrudan yönettiğini ve aile üzerinde baskı kurulduğunu öne sürdü. O dönem İŞKUR İl Müdürü dahil bazı kamu görevlilerinin aileye, "Valiye güvenin, kızınız intihar etti" yönünde telkinde bulunduğunu ifade eden Doku, yas tutmalarına dahi izin verilmediğini söyledi.

Aygül Doku, aileye destek için gönderildiği belirtilen sosyologların da süreci izleme ve kontrol etme amacıyla kullanıldığını iddia ederek, "Basınla ve halkla temas kurmamızı engellemek için her yol denendi. Köprü başında oyalanırken dosyanın üzeri örtülüyordu" dedi.

"6 YIL SONRA BİR SIR ÖĞRENDİK"

Aygül Doku, Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına katılan bazı dalgıçların kendileriyle iletişime geçtiğini söyledi. Doku dalgıçların kendilerine, "Bize 'Burada kimse yok, sizi kandırıyorlar" dediklerini aktardı. "Gülistan’ın orada olmadığı bilindiği halde aramalar sürdürüldü. Amaç katili korumaktı" diyen Aygül Doku, devlet yetkilileri ve yargı birimlerinin de artık intihar tezinin geçerliliğini yitirdiğinin farkında olduğunu savundu.

"6 yıl sonra bir sır öğrendik" diyen Doku, baş şüpheli olarak anılan Zaynal Abarakov ve ailesinin yurt dışına çıkarıldığına dair iddiaları hatırlatarak, ellerindeki bilgi ve belgelerin dosyanın seyrini değiştirecek güçte olduğunu söyledi. Gizlilik kararı nedeniyle ayrıntı paylaşamayacağını belirten Doku, soruşturmayı kapatmaya çalışan herkesin sorumlulukla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

"GÜLİSTAN BULUNANA KADAR VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Aile olarak can güvenliklerinden endişe ettiklerini dile getiren Aygül Doku, "Eğer ailemizden birinin başına bir şey gelirse bunun sorumlusu dönemin valisidir. Gülistan bulunana, sorumlular yargı önüne çıkana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Güvenlik kameraları, telefon kayıtları ve tanık beyanlarına rağmen yürütülen arama çalışmalarından bugüne kadar sonuç alınamadı.