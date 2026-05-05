Son dakika | Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'nin uyuşturucu test sonucu çıktı!

Son dakika haberi... Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe’nin, yürütülen bir soruşturma kapsamında yapılan uyuşturucu testinde birden fazla maddeye rastlandı. Kanda esrar ve kokain, idrarda MDMA, esrar, metamfetamin ve kokain, saç örneğinde ise aynı maddelerin tespit edildiği belirtildi.

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe’nin, “ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması” kapsamında gözaltına alındığı ve ayrıca farklı bir soruşturma çerçevesinde “çocuğun fuhşuna aracılık etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında yapılan tıbbi incelemelerde Özgür Gökçe’ye ait uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürüldü.

TEST SONUCU BELLİ OLDU

Yapılan analizlerde:

Kanda: esrar ve kokain
İdrarda: MDMA, esrar, metamfetamin ve kokain
Saçta: MDMA, esrar, metamfetamin ve kokain tespit edildi

LENA AHSEN'İN UYUŞTURUCU TESTİ DE POZİTİF

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir diğer isim Mika Slowana takma adlı Lena Ahsen Alkan uyuşturucu testi pozitif çıktı. Alkan'ın kanında esrar saçında ise metanfethamin ve koakin tespit edildiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

