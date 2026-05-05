Son dakika | Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'nin uyuşturucu test sonucu çıktı!

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe’nin, “ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması” kapsamında gözaltına alındığı ve ayrıca farklı bir soruşturma çerçevesinde “çocuğun fuhşuna aracılık etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Son Dakika | Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı!

Soruşturma kapsamında yapılan tıbbi incelemelerde Özgür Gökçe’ye ait uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürüldü.

TEST SONUCU BELLİ OLDU

Yapılan analizlerde:

Kanda: esrar ve kokain

İdrarda: MDMA, esrar, metamfetamin ve kokain

Saçta: MDMA, esrar, metamfetamin ve kokain tespit edildi

LENA AHSEN'İN UYUŞTURUCU TESTİ DE POZİTİF

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir diğer isim Mika Slowana takma adlı Lena Ahsen Alkan uyuşturucu testi pozitif çıktı. Alkan'ın kanında esrar saçında ise metanfethamin ve koakin tespit edildiği ifade edildi.