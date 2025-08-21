Gözaltına alınan Ufuk Bayraktar hakkında karar

Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla ünlenen Ufuk Bayraktar, dün öğle saatlerinde Beyoğlu'nda bir restoranı bastığı ve haraç istediği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınmıştı.

ESNAFI TEHDİT EDİP YUMRUK ATTI

Olay, dün öğle saatlerinde Firüzağa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre oyuncu Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz hafta arkadaşı V.A. ile bir restorana geldi. Arkadaşlarıyla alkol alıp çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen Bayraktar, bir esnaf tarafından şikayet edildi.

Şikayeti öğrenen Bayraktar esnafın mekanına girerek olay çıkardı. Bayraktar esnafı tehdit edip yumruk attı. Tehditlerde bulunduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

1 AY ÖNCE DE GELMİŞ

Öte yandan işyeri sahibi 8 Ağustos’ta iş yerinde yine aynı olayın meydana geldiğini, iş yerinin herhangi bir şikayette bulunmadığı ve Bayraktar ile V.A.’nın baskı kurarak kendilerinden haksız menfaat sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Ufuk Bayraktar, ‘Birden fazla kişi ile yağma’ suçunu işlediği iddiasıyla tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.