Gözaltına alınan Ufuk Bayraktar hakkında karar

Gözaltına alınan Ufuk Bayraktar hakkında karar
Yayınlanma:
Güncelleme:
Beyoğlu’ndaki bir restoranı basarak haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla ünlenen Ufuk Bayraktar, dün öğle saatlerinde Beyoğlu'nda bir restoranı bastığı ve haraç istediği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınmıştı.

ufuk-bayraktar-001.webp

ESNAFI TEHDİT EDİP YUMRUK ATTI

Olay, dün öğle saatlerinde Firüzağa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre oyuncu Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz hafta arkadaşı V.A. ile bir restorana geldi. Arkadaşlarıyla alkol alıp çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen Bayraktar, bir esnaf tarafından şikayet edildi.

Şikayeti öğrenen Bayraktar esnafın mekanına girerek olay çıkardı. Bayraktar esnafı tehdit edip yumruk attı. Tehditlerde bulunduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ufuk-bayraktar-001.jpg

1 AY ÖNCE DE GELMİŞ

Öte yandan işyeri sahibi 8 Ağustos’ta iş yerinde yine aynı olayın meydana geldiğini, iş yerinin herhangi bir şikayette bulunmadığı ve Bayraktar ile V.A.’nın baskı kurarak kendilerinden haksız menfaat sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

ufuk-bayraktar-002.jpg

Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Ufuk Bayraktar, ‘Birden fazla kişi ile yağma’ suçunu işlediği iddiasıyla tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:DHA/Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı