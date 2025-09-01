Son Dakika |Genel af mı gelecek? Yılmaz Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, af düzenlemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği süreçle birlikte kamuoyunda 'Genel af mı gelecek?' tartışmaları konuşulmaya başlamıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu tartışmalara yanıt verdi.

YILMAZ TUNÇ'TAN AF AÇIKLAMASI

Yargıtay’ın Adli Yıl Açılışı'na dair gazetecilere konuşan Yılmaz Tunç, af düzenlemesi olmadığını ifade etti.

Tunç, şöyle konuştu:

"Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok"

